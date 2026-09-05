La Xunta anuncia un nuevo programa de refuerzo extraescolar para "facilitar" la transición de Primaria a la ESO

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el acto 'O ensino galego ante o impacto da LOMLOE (2021-2026)', a 5 de septiembre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado este sábado la puesta en marcha de un nuevo programa de refuerzo extraescolar que atenderá al alumnado de 6º de Primaria que "más apoyo necesite" y "facilitar" la transición de esta etapa a Secundaria, además de "consolidar aprendizajes esenciales".

Este anuncio lo ha realizado esta mañana en el encuentro 'O ensino galego ante o impacto da LOMLOE (2021-2026)', que ha reunido en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, a responsables políticos, docentes y especialistas para evaluar los resultados de esta normativa estatal tras cinco años de su entrada en vigor.

Rodríguez ha recordado la advertencia de la Xunta sobre su implantación "precipitada y confusa" y ha constatado un esfuerzo realizado para "intentar adaptarla" dentro de sus "márgenes". Lo ha hecho a través de diferentes planes y proyectos que, en sus palabras, están "orientados a intentar reducir las debilidades que ponía la ley encima de la mesa".

Uno de sus objetivos generales era "reforzar los aprendizajes básicos", dado que Rodríguez considera "fundamental" fijar los conocimientos del alumnado y, después, "desarrollar procesos competenciales". "He escuchado a muchos profesores decir: 'Cómo vienen estos niños'", ha expuesto.

En este marco, ha anunciado el programa de refuerzo extraescolar, que se desarrollará en este curso 2026/2027, "de modo inmediato". La intención es reforzar los conocimientos básicos en asignaturas como Lengua o Matemáticas del alumnado de 6º de Primaria para que este pueda "hacer la transición al instituto".

También ha reiterado su compromiso con "reforzar la autoridad" del profesorado, para lo que Educación está ultimando la puesta en marcha de la oficina de atención al docente, que fue anunciada al inicio del curso pasado. "Queremos que las personas que agreden física o virtualmente a un profesor tengan un justo pago negativo", ha manifestado.

Otro de los puntos que ha destacado es el acuerdo sindical alcanzado y que, según él mismo ha indicado, permitió la ponderación del alumnado con necesidades educativas especiales a efectos de ratos y la reducción de las mismas en las aulas.

Además, la Xunta sigue trabajando en la futura ley de educación digital, que pretende "anticiparse" a las problemáticas que existen en lo tocante a la combinación del uso de la tecnología con el proceso educativo. "Esta es una revolución", ha apreciado Rodríguez.

"LA XUNTA FUE SIEMPRE CRÍTICA CON LA LOMLOE"

En su intervención, el titular autonómico de Educación ha hecho una "lectura negativa" de la "sucesión constante" de leyes en este ámbito y, respecto a la vigente, ha criticado la "devaluación de la cultura del esfuerzo y de la igualdad de oportunidades" que supone a sus ojos.

"La Xunta fue siempre crítica con la LOMLOE", ha recordado. A su modo de ver, la normativa hace una apuesta "tremendamente exagerada y excesiva" respecto al aprendizaje competencial; ha "incrementado" la carga burocrática, y "focaliza la atención a la diversidad en un único sistema".

"Hubo una serie de cuestiones que no fueron tratadas y los resultados no están siendo los que pretendía esta ley", ha asegurado. En este sentido, ha admitido que, aunque su departamento ha intentado "adaptarla", "es muy difícil contrarrestrar los efectos negativos de un marco jurídico orgánico como este".

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA

La jornada de balance sobre el impacto de la LOMLOE en la enseñanza gallega ha contado con la intervención del director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela , Francisco López Rupérez, que ha impartido una conferencia al respecto.

Asimismo, ha tenido lugar una mesa redonda con la participación de la inspectora educativa María Concepción Aramburu; el director del Colegio Plurilingüe Bragade de Oza-Cesuras, Israel Arranz, y el profesor de Geografía de Enseñanza Secundaria y ex director del Instituto O Castro de Vigo, Victor Costas Suárez.