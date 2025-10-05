La Xunta aprobará este lunes la creación del Observatorio Galego do Xogo

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, en el 25º Congreso de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR). - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha avanzado que la Xunta aprobará este lunes, en su reunión semanal, la creación del Observatorio Galego do Xogo, que estudiará y evaluará las políticas públicas en este ámbito para adaptarlas a las demandas de las sociedad.

Así lo ha anunciado este domingo durante su intervención en el 25º Congreso de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR).

Además, el Observatorio promoverá campañas de sensibilización y prevención por un juego responsable y seguro, hará investigaciones y estudios y difundirá información sobre la situación general del sector en Galicia.

El conselleiro ha remarcado el "compromiso de la Xunta de sumar esfuerzos para contribuir a que el juego sea una actividad responsable y segura".

Ese compromiso, ha añadido el titular de Facenda, se refleja en la entrada en vigor, hace dos años, de una nueva normativa autonómica que busca garantizar un marco legal para fomentar un juego responsable y seguro.

"En Galicia tenemos una norma exigente, a la vanguardia de las normativas reguladoras del sector en España, que está siendo tomada como modelo por otras comunidades a la hora de actualizar sus legislaciones", ha apuntado Corgos.

En este sentido, ha recordado que esta ley prohíbe la concesión de préstamos, o cualquier otra modalidad de crédito, a las personas usuarias de los juegos; la concesión de bonificaciones y partidas gratuitas; la publicidad de los juegos de competencia autonómica en la radio y en la televisión de Galicia, con un régimen muy estricto en relación a promoción, propaganda, patrocinio y publicidad de estas actividades, así como la publicidad en la vía pública y medios de transporte.

La normativa también recoge el deber de que todos los establecimientos "casinos, bingos, tiendas de apuestas y salones de juego" tengan control de acceso que prohíba la entrada de menores y personas inscritas en el Registro de Prohibidos.

Asimismo, fija un límite máximo de establecimientos y establece un concurso público para poder acceder a las nuevas autorizaciones de instalaciones.