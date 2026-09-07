La Xunta aprueba el Plan de Salud Mental 2026-2030, dotado con 177 millones y que sumará 357 nuevos profesionales

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, informa en rueda de prensa de la aprobación del Plan de Salud Mental 2026-2030 por parte del Consello de la Xunta. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030, dotado con 177 millones de euros y que prevé la incorporación de 357 nuevos profesionales.

Así lo ha trasladado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha destacado el "compromiso inequívoco" del gobierno gallego con la salud mental, con el objetivo de avanzar hacia un modelo asistencial "más accesible y coordinado, humanizado e innovador".

El nuevo Plan contempla la contratación de 124 psiquiatras, y otros 233 profesionales de ámbitos como Enfermería, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, etc. Además de mejorar la atención a los pacientes "más vulnerables", como infancia, adolescencia o personas mayores, la nueva estrategia pone también el foco en el bienestar en el ámbito laboral.