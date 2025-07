La Xunta asegura que el decreto antiapagones buscaba "blanquear temas" como ayudas "nominativas ad hoc" a Cataluña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha afirmado que el decreto antiapagones que tumbó el Congreso con el voto en contra de PP, Vox, Podemos, BNG, Junts y CHA buscaba "blanquear temas" como "subvenciones nominativas ad hoc a ciertas comunidades autónomas para seguirse manteniendo algunos en el poder".

"Nuestra crítica fue desde el minuto cero. Si vemos lo que se pretendía aprobar y vemos la situación gallega, al final la respuesta es que era para blanquear ciertos temas, entre ellos dar subvenciones nominativas ad hoc a ciertas comunidades autónomas para seguirse manteniendo algunos en el poder. En este caso eran 2 millones a Cataluña para el tratamiento de purines", ha criticado.

Galicia, ha advertido, "no puede quedarse con los brazos cerrados" y "tiene que denunciar esta situación". Además, la conselleira ha apuntado a "algo fundamental por lo cual expedientaron a España", por el hecho de que "no hay una trasposición" para que "se consideren las energías limpias como bien de interés público superior". "Eso sigue sin hacerse", ha censurado.

"Hay que ser claros y no podemos aprobar reales decretos cuyo fin sea apoyar a unas comunidades y dejar fuera a otras. Y sobre todo no ser claros en algo que ya casi se nos olvida pero que fue ese apagón que a día de hoy no hay responsabilidad absoluta sobre nadie", ha concluido Ángeles Vázquez.