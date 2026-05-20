La Xunta avisa a Nestlé que no va a "mirar para otro lado" ante un ERE "difícil de entender" en Pontecesures

Trabajadores de Nestlé protestan contra el ERE de la empresa en Pontecesures (A Coruña), a 16 de mayo de 2026. - COMITÉ DE EMPRESA DE NESTLÉ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, José González, ha avisado a Nestlé que la Xunta no va a "mirar para otro lado" ante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "difícil de entender" en su planta de Pontecesures (Pontevedra), que prevé el despido de 27 trabajadores.

En respuesta a una pregunta del BNG en el Parlamento gallego, el conselleiro ha exigido explicaciones "rigurosas" a Nestlé por una fábrica que "no es secundaria" en España. Y es que ve "difícil de entender" este ERE en una planta con "carga elevada de trabajo", en la que "se está pagando horas extra, fines de semanas y utilización de ETT y subcontratas".

Así, ha mostrado la "preocupación" de la Xunta por una fábrica "estratégica para Galicia", por lo que asegura que no habrá "silencio ni pasividad", debido a la "obligación institucional de defender a la industria gallega".

Defiende que el Gobierno gallego "actuó con rapidez" desde "el mismo día que se comunicó el ERE" con "contactos con la empresa". Señala que han mantenido encuentros con los trabajadores y se hace un "seguimiento permanente", si bien apunta que se trata de un despido colectivo de más de 300 trabajadores en España, en el que la Xunta no puede "sustituir" a la mesa de negociación.

Tras enviar su "solidaridad" a los trabajadores, que tienen una "posición muy razonable", José González ha lamentado que la planta de Pontecesures es la que "más incidencia" padece en este ERE "en términos porcentuales". Insiste en "toda la firmeza institucional posible".

Por su parte, Luís Bará (BNG) ha criticado que hay "cero compromisos" de la Xunta, más allá de "buenas palabras" frente a un despido colectivo "absolutamente desproporcionado e injustificado".

Denuncia que se permita a Nestlé un despido colectivo por razones organizativas, "absolutamente indecente" tras tener 3.000 millones de beneficio solo en España en 2025.

El diputado del Bloque ha mostrado el "apoyo absoluto" de su formación a las movilizaciones y el paro indefinido a partir del 1 de junio.