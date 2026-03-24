Xunta, Ayuntamiento y Zona Franca de Vigo firman el convenio para construir un nuevo parque empresarial en A Cañiza

Xunta, Ayuntamiento de A Cañiza y Zona Franca de Vigo firman un convenio para construir un nuevo parque empresarial - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta, el Ayuntamiento de A Cañiza (Pontevedra) y la Zona Franca de Vigo han firmado el convenio de colaboración para la construcción de un nuevo parque empresarial en este municipio.

De un lado, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha destacado el papel "crucial" de la Xunta para la puesta e nmarcha del futuro parque.

Por su parte, el consorcio reivindica el "nuevo impulso" de un parque empresarial, el de O Vieiro en A Cañiza, "que financiará y desarrollará la Zona Franca de Vigo".

En un comunicado de prensa, la consellería califica este proyecto como "una muestra de colaboración administrativa" y asegura que permitirá dotar a una zona "muy bien posicionada desde el punto de vista logístico" de más de 846.000 metros cuadrados de suelo industrial.

"La Xunta de Galicia contribuyó modificando la ley de áreas empresariales de Galicia --a través de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de este año-- para facilitar que una entidad del sector público estatal pueda desarrollar un área empresarial no prevista en el plan sectorial una vez sea declarado su interés autonómico", resalta la nota.

La rúbrica se produjo entre Lorenzana, el alcalde de A Cañiza, Luis Antonio Gómez Piña, y el delegado especial del Estado para el Consorcio Zona Franca de Vigo (CZFV), David Regades. El convenio recoge las bases para construir ese nuevo parque empresarial.

Las partes acuerdan iniciar la tramitación del Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial ('Peose'), a través de Economía e Industria, para desarrollar este parque que financiará Consorcio Zona Franca de Vigo. Tanto el Consistorio como el consorcio tienen un plazo de dos años para fomalizar el acuerdo.

En otro comunicado, Zona Franca de Vigo indica que el delegado del Estado en el consordio, David Regades, también ha puesto en valor "la coordinación institucional de las tres administraciones y la voluntad de acelerar toda la tramitación".

Explica que el 'Peose' es un instrumento que permite una "ordenación más ágil, facilita la creación de suelo empresarial y acelera su tramitación" y precisa que el protocolo que se ha firmado es el paso previo a la formalización de un convenio interadministrativo.

La nota de Zona Franca también recoge que el alcalde, Luis Piña, aseguró que "hoy no solo se firma un documento", sino que "se reafirma el compromiso con el futuro de A Cañiza y el conjunto de Galicia".

El regidor augura que este parque "solucionará la creciente demanda de suelo empresarial en el sur de la provincia" y destaca que "es un proyecto para A Cañiza, para Paradanta, para O Condado, para O Ribeiro, para el interior de Galicia, para la conexión con el norte de Portugal y se integra en la dinámica del área de influencia de Vigo".

"Se trata de una actuación que conseguirá dinamizar la economía de todo el territorio, frenará la despoblación y generará empleo, con estimaciones de aproximadamente un millar de puestos de trabajo en sectores como la logística, industria o agroindustria", ha afirmado.