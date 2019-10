La Xunta censura que el pago de entregas a cuenta "llega muy tarde y no llega completo"

Publicado 22/10/2019 14:32:18 CET

VIGO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha censurado este martes que el pago de las actualizaciones de entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas "llega muy tarde y no llega completo", y ha advertido de que "siguen faltando más de 300 millones de euros" en el caso de Galicia.

Así lo ha trasladado el vicepresidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, durante un acto en Vigo, a preguntas de los medios sobre la convalidación del decreto que le permite al Gobierno central abonar esos pagos. "Si se confirma que se va a hacer una parte del pago, se confirmará también que le siguen debiendo a Galicia más de la mitad de lo que reclama", ha apostillado.

Rueda ha afirmado que ese dinero "es bienvenido pero ni mucho menos es suficiente". Según ha añadido, "llega muy tarde y no llega completo" porque "siguen faltando más de 300 millones de euros, que son de los gallegos, están recaudados por el Estado y están siendo retenidos sin ninguna razón".

El vicepresidente de la Xunta ha constatado que "no había ninguna razón para no pagar" y, por tanto, "no hay ninguna razón para pagar de modo incompleto". "Nos siguen debiendo mucho dinero, un dinero que necesitamos", ha sentenciado.