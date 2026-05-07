La Xunta concede 204 ayudas para rehabilitar viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y agota el crédito

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha concedido un total de 204 ayudas para obras de rehabilitación de viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y agota el crédito de esta línea.

Así lo ha destacado este jueves la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita a un hogar en Fornelos de Montes, que será rehabilitado a través de esta línea de ayudas, dotada con cinco millones de euros para 2026.

La conselleira ha detallado que en este ayuntamiento pontevedrés concedieron un total de tres ayudas y las restantes aportaciones en 94 municipios de toda la comunidad.

En el marco de la convocatoria, lanzada en enero, ha concedido 43 ayudas en la provincia de Pontevedra, 86 en Lugo, 45 en A Coruña y 30 en Ourense.

Estas ayudas tienen como objetivo el apoyo para realizar obras de rehabilitación, terminación y/o ampliación de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Las subvenciones están dirigidas a vivienda habitual o inmuebles destinados a alquiler accesible y los beneficiarios pueden financiar obras de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.