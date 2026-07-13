La Xunta constata que la resolución sobre Altri es definitiva en vía administrativa, no en la jurisdiccional

Numerosas personas durante una manifestación en favor de la preservación del río Ulla y la ría de Arousa, a 14 de junio de 2026, en Arousa, Pontevedra, Galicia (España). La Plataforma Ulloa Viva, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Plata - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha constatado que la resolución de la Xunta sobre el proyecto de Altri --que el pasado viernes anunció el archivo del proyecto-- es definitiva en vía administrativa, pero "eso no quiere decir que exista firmeza desde el punto de vista jurisdiccional".

"Es decir, cuando pasen esos dos meses que existen para el recurso contencioso-administrativo, existirá también firmeza en la vía jurisdiccional. Pero es un concepto acuñado en las leyes de procedimiento administrativo", ha respondido, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Lorenzana ha precisado que "en orden administrativo existe ese concepto, un concepto jurídico-administrativo que supone que la resolución es definitiva en vía administrativa". "Está en la ley de procedimiento administrativo. Eso no quiere decir que exista firmeza desde el punto de vista jurisdiccional", ha apostillado.

Precisamente este lunes, el viceportavoz del BNG Luís Bará ha denunciado que el archivo constituye una "treta" por parte del Gobierno gallego por el "posible recurso" de la compañía por la vía del contencioso-administrativo, con la "posibilidad" de alcanzar una "indemnización millonaria".

SAIC-ALTRI

En la misma comparecencia, cuestionado por el proyecto de SAIC en Ferrolterra, y poniéndolo en relación con lo sucedido con Altri, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado que "la razón" del archivo "fue la inviabilidad del proyecto por falta de conexión, por una decisión claramente política" --del Ejecutivo central--, y ha recordado que "el resto de los informes emitidos hasta ese momento lo evaluaban", por los elaborados el Gobierno gallego.

"Con SAIC haremos exactamente lo mismo", ha destacado Rueda, sobre un proyecto que considera "fundamental para Galicia" y para el que espera que no haya "oposiciones políticas irracionales, ni planteamientos que vayan más allá del estricto cumplimiento de la ley".

"Yo espero que todo el mundo se sea consciente de que este es un proyecto absolutamente estratégico para Galicia; la apuesta de la empresa creo que ha quedado clara", ha resaltado.

Por parte de la Xunta, ha garantizado trabajo para poder "aprovechar esta oportunidad" y ha esperado "responsabilidad de todo el mundo", citando entidades y plataformas, así como a las "administraciones que deben informar".