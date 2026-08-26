La Xunta constata que las reuniones por el nuevo Plan de Normalización siguieron en agosto y espera "avances"

Archivo - López Cámpos, en la Cámara autonómica. Foto de archivo. - DAVID CABEZON @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha constatado este miércoles que las reuniones encaminadas a renovar el Plan de Normalización da Lingua Galega no han cesado en el habitual parón político de agosto y ha afirmado que no le cabe "ninguna duda" de que el proceso de negociación culminará en "avances".

"Nosotros entregamos un documento al Parlamento y nos consta que durante todas estas semanas estuvieron manteniendo reuniones para llegar a acuerdos e intentar a aquellos puntos en los que existen ciertos matices entre las formaciones políticas", ha afirmado, en declaraciones a los medios en Santiago.

En este punto, ha destacado el trabajo "intenso" de los grupos que se han sentado en la Cámara autonómica para analizar el documento presentado por la Xunta --ha citado a PP, PSdeG y Democracia Ourensana--, al tiempo que se ha reafirmado en sus críticas a un BNG que "dio un portazo absoluto" sobre esta cuestión "hace un año y medio".

El conselleiro ha recalcado que, pese a ello, "se le dio la oportunidad" de incorporarse al proceso actual de negociación, pero "su actitud sigue siendo exactamente la misma". "Una actitud excesivamente radical que creo que no favorece para nada el asunto central, que es la defensa de nuestro idioma, cuando yo siempre digo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", ha aseverado.

Tras lamentar que el BNG no haya mostrado "ningún interés" en "escuchar, participar ni en aportar absolutamente nada", ha contrapuesto esta actitud con la que, a su modo de ver, muestran las otras organizaciones con representación en el Parlamento autonómico, así como entidades que forman parte del ecosistema social y cultural de la comunidad, a las que sí ve "implicadas y comprometidas".

Bajo esta premisa, ha proclamado que no le cabe "ninguna duda" de que habrá "avances" e información al respecto "en los próximos días". "Espero y deseo que al final sea un proceso que sirva para materializar ese compromiso que la sociedad gallega nos exige. Que al final exista un acuerdo en torno a la lengua gallega y que todos seamos capaces de seguir fortaleciendo el bien más preciado que tenemos que es nuestra lengua, nuestra cultura", ha dicho.

PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Preguntado acerca de cuáles son los principales puntos de fricción que hay entre los grupos, ha recalcado que él no habla de "fricción", sino de "negociación", y ha afirmado que los distintos grupos en diálogo en la Cámara autonómica han mostrado "una muy buena dispnibilidad de negociación".

Así, ha recordado que el PSOE también hizo público cuáles eran sus plazos porque quería conocer "el retorno del tejido cultural y social", y tras insistir en que el periodo estival no ha frenado las reuniones, ha apostado por dar "un plazo de unos días para conocer cuál es el resultado e intentar llegar a un punto de encuentro de todas las formaciones políticas que están dentro del proceso y que muestran desde el primer momento su voluntad de negociación".

CURSO DE LA ESCUELA DE ESCRITORES

En otro orden de asuntos, el conselleiro ha sido preguntado sobre las críticas de la Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega (AELG) en relación a un curso organizado por Escuela de Escritores. La AELG criticó que la Xunta "colaborase a través de la Fundación Cidade da Cultura con actividades literarias en español".

La Escuela de Escritores salió al paso de estas críticas asegurando que se podrían emplear las dos lenguas según decidan los docentes y que también los alumnos podrían presentar sus trabajos tanto en gallego como en castellano. Desde la Xunta, además de ratificar este extremo, y según ha verbalizado también el conselleiro este miércoles se incide en que se trata de "una cesión de espacio" por parte de la Cidade da Cultura.

"Intentamos que la Cidade da Cultura sea un espacio en el que la actividad cultural brote todos los días", ha López Campos, en declaraciones a los medios, antes de insistir en que tiene constancia de que se podrán utilizar "cualquiera de las dos lenguas cooficiales" de Galicia.