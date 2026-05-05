La Xunta convocará la explotación de minas en A Coruña valoradas en 7.000 millones, incluidas Corcoesto y San Finx

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado la convocatoria de nuevos derechos mineros que permitirán solicitar directamente la provincia de A Coruña la concesión de explotaciones "sobre los que hay probada existencia de recursos" de wolframio, oro y estaño, los cuales son de "relevancia" para los sectores de defensa, aerospacial y automoción. Entre ellos ha citado a las minas de Corcoesto, San Finx y Santa Comba.

Así lo ha avanzado en su comparecencia en el pleno del Parlamento gallego, en donde ha detallado que estos recursos naturales alcanzan un valor de 7.000 millones de euros, con la previsión de una inversión directa de 200 millones, así como la creación de 250 empleos directos y 750 empleos indirectos.

Complementariamente, Lorenzana indica que también en los segundos concursos mineros que sacará la Xunta esta legislatura, que se publicarán "en próximas semanas", se incluyen más de 100 de derechos mineros en las cuatro provincias para solicitud de permisos de investigación.

Estos derechos mineros serán tanto de materias primas clásicas --como caolín, cuarzos, feldespatos o granito--, así como materias primas "críticas", como son el litio, niobio o tantalio en la zonas de Beariz y Beade, al igual que el cobre en Becerreá.

La conselleira defiende una posición "activa" ante los retos que se abren "un nuevo escenario industrial", pues no puede quedar en "una posición pasiva" en un contexto en el que "redefinir" oportunidades.

Además, asegura que incluirán plan sociales "punteros" que sean financiados con un porcentaje de dividendos del proyecto que "obligatoriamente deberá destinar el promotor". Un extremo que será "determinante" en la evaluación de ofertas y que situará a Galicia a "la vanguardia de la minería europea".