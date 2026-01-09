La Xunta critica que el Gobierno negocie con Esquerra un modelo de financiación "con recursos de todas las comunidades"

Miguel Corgos este viernes ante la prensa. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha criticado que el Gobierno negocie un nuevo modelo de financiación "con los recursos de todas las comunidades" pero "solo con una parte", y luego "trate de extenderlo" a las demás.

Así lo ha señalado este viernes ante los medios de comunicación después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciase minutos antes su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica y convocase de manera urgente una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo miércoles, día 14 de enero.

Al respecto, Corgos ha dicho que es "temprano" para hacer una "valoración informada" del sistema que plantea el Ejecutivo central, debido a que solo se dispone de la información presentada "en un PowerPoint" por la ministra.

Sin embargo, él ha vuelto a insistir en que, a su juicio, primero el Gobierno tendría que haber convocado el grupo de trabajo para explicar su propuesta "con papeles y números" para que después las comunidades puedan pronunciarse.

"De nuevo el modus operandi es el mismo que con la condonación de la deuda. El Gobierno pacta un sistema, en este caso con un grupo con Esquerra Republicana, y lo intenta extrapolar al resto de comunidades. Está negociando con los recursos de todas las comunidades solo con una parte y luego trata de extenderlo a los demás", ha insistido, apostillando que "esa no es forma de hacer las cosas".

Pese a esto, ha confirmado que el Ejecutivo gallego asistirá al CPFF para analizar todos los datos y formular sus propuestas de mejora.