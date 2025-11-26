La Xunta critica el "ritmo lento" del Gobierno en las transferencias a Galicia y pide que se reúnan las mesas técnicas

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en A Estrada - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, critica el "ritmo lento" del Gobierno en las transferencias de competencias a Galicia y urge a que se "reactiven" las mesas técnicas pendientes para estos traspasos.

En declaraciones a los medios este miércoles, Calvo ha recordado que en septiembre hubo una reunión con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, para abordar los traspasos en tres ámbitos: aeródromos que no son de interés general --sin pasajeros--, permisos de trabajo a extranjeros, así como un avance de la coordinación de MeteoGalicia con servicios de meteorología del Estado para las emergencias.

Apunta que se acordó que en octubre se celebrarían las primeras mesas técnicas sobre estos asuntos, pero censura que, a finales de noviembre, solo hubo una reunión en relación con los aeródromos. Lamenta que no se hizo "absolutamente nada" acerca del resto.

También incide en que, en el encuentro con Arcadi España, la Xunta demandó hablar sobre la transferencia de la autopista AP-9. El Gobierno gallego manifestó que "no era de recibo" que Galicia no haya recibido información del Estado sobre las alegaciones remitidas a la UE respecto al expediente abierto sobre esta infraestructura.

Incide en que dos meses después el Ejecutivo autonómico sigue "sin tener acceso" a ese expediente ni a las alegaciones sobre "una infraestructura que transcurre íntegramente por territorio gallego".