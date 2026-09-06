La Xunta da por finalizado este lunes el episodio de calor que declaró el miércoles y desactiva las alertas por salud

Termómetro exterior de una farmacia marca 29 grados, a 4 de septiembre de 2026, en A Cañiza, Pontevedra, Galicia - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha decidido desactivar de cara al lunes cualquier tipo de alerta en relación al episodio de calor que declaró el miércoles. Esto le llevó a activar en días sucesivos avisos en nivel rojo, naranja y amarillo ante los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud.

Este domingo, ya solo permanecía activo un aviso amarillo en los municipios de la zona isoclimática de Valdeorras, conformada por O Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, A Rúa y Vilamartín de Valdeorras. Las últimas alertas naranja se dieron el sábado y las de nivel rojo no pasaron del viernes.

Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por el calor, Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por Meteogalicia y Meteosalud. Sin embargo, las alertas dispuestas por el departamento autonómico no tienen por qué coincidir con las activadas por estos otros organismos, dado que todas ellas se basan diferentes parámetros.

Meteogalicia tiene en cuenta las temperaturas máximas y mínimas diarias y si se superan los límites establecidos y Meteosalud realiza sus cálculos de acuerdo al análisis de las series temporales de temperatura y mortalidad en base a los datos de los últimos 20 años. En todo caso, ninguno de ellos tiene avisos activados para Galicia de cara al lunes.

Este día, se espera que las mínimas sufran un moderado descenso, siendo ligero en los valores máximos. Entre las siete ciudades, las temperaturas más altas se esperan en Ourense (34 ºC) y Lugo (29 ºC). El resto situarán sus máximas entre los 27 y 23 grados. A su vez, las mínimas oscilarán entre los 17 ºC de Ourense y los 12 ºC que se espera que marcen los termómetos en Lugo.