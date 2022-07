La Xunta dará ayudas de hasta 122.400 euros a dueños de viviendas afectadas por los incendios

Una vivienda calcinada afectada por el fuego de Folgoso do Courel.

Las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% de la reparación con topes variables según sea primera o segunda residencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha aprobado un decreto que habilita a diversas consellerías a ponerse a trabajar en las distintas convocatorias con el fin de prestar ayuda "lo más rápidamente posible" a los ciudadanos que han sufrido la ola de incendios, con el foco en quienes han visto destruidas o muy dañadas sus viviendas.

En concreto, la Administración autonómica aportará ayudas de hasta 122.400 euros a dueños de viviendas afectadas por los incendios. Esta cuantía será el tope en el caso de que se trate de primeras residencias. Tanto en el caso de primeras como de segundas residencias, la Xunta está dispuesta a cubrir "el 100%" de la reparación, pero cuando no se trate de la vivienda habitual el límite será más bajo: 61.200 euros.

"Aprobamos el decreto 'paraguas' que permite iniciar todo el proceso administrativo para convocar ayudas directas a los afectados por los fuegos", ha explicado Rueda, quien ha asegurado que el objetivo de la Xunta es que "la mayoría" de las convocatorias de ayudas sean aprobadas en la reunión semanal del Ejecutivo autonómico de la semana que viene.

En su comparecencia, Rueda ha explicado que la Axencia Galega de Emerxencias evaluó la situación de las zonas donde hubo incendios en los últimos días y decretó que se trata de zonas "afectadas por fuegos de naturaleza catastrófica".

Dado que hay municipios, como los de Valdeorras, que ya han dado pasos para solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la antigua zona catastrófica, el presidente gallego ha manifestado su deseo de que todas las administraciones "se impliquen" como lo hará --ha dicho-- la autonómica.

"Ponemos la valoración hecha por la Xunta y toda la tramitación que estamos haciendo a disposición de otras administraciones como el Gobierno central, entidades locales o las diputaciones para que puedan decidir consignar también sus propias ayudas", ha remarcado.

LAS GALLEGAS SERÁN COMPATIBLES CON OTRAS

En cuanto a las que apruebe la Administración autonómica, el presidente ha indicado que tendrán carácter subsidiario y serán, en consecuencia, "compatibles" con cualquier otro sistema de cobertura de daños, público o privado, del que puedan ser beneficiarios los afectados.

Las ayudas se otorgarán de forma directa a causa del interés público, social y humanitario derivado de las "excepcionales circunstancias" que concurren en este caso, y se concederán en los términos y en las condiciones que se establezcan en sus correspondientes bases reguladoras.

Por la naturaleza de estas aportaciones, los anticipos o pagos a la cuenta que prevean las convocatorias o resoluciones de concesión directa que se dicten, y que podrían alcanzar hasta el 100%, quedarán exentos del deber de constituir garantías.

DAÑOS A CUBRIR Y CUANTÍAS

Las ayudas contemplan los daños personales sufridos, en su caso, así como los causados en viviendas y menaje domésticos, y también en instalaciones complementarias, dentro de las que se incluyen pozos, hórreos, cobertizos, invernaderos para autoconsumo, así como instalaciones eléctricas y de iluminación, y de telecomunicaciones.

Asimismo, también se entenderá como construcción o instalación complementaria el cierre preexistente de la finca en la que esté la vivienda.

En concreto, en caso de vivienda habitual, se podrá cubrir el 100% del coste de la reposición o reparación, tanto del edificio principal como de las instalaciones complementarias, con un máximo de 122.400 euros. Si era una vivienda no permanente ni habitual, se concederá con un máximo de 61.200 euros.

Mientras, para cubrir los daños sufridos por el menaje doméstico de primera necesidad, en las primeras viviendas se financiará hasta el 100% de los gastos: si están ruinosas, con un máximo de 15.000 euros; si no lo están, con un máximo de 7.000 euros. En las viviendas que no sean permanentes ni habituales se cubrirá el 50% de los estragos en el menaje: si están ruinosas, con un máximo de 5.000 euros; si no lo están, con un máximo de 3.000 euros.

El dato de las viviendas afectadas aún no está cerrado, pero la Xunta sitúa en el entorno de los 85 los inmuebles afectados, pendiente de determinar la tipología de las construcciones y en qué estado estaban.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Para este tipo de ayudas, en el caso de determinarse la ruina de la vivienda, los beneficiarios no tendrán que presentar otra justificación que la acreditación, por cualquier medio admisible en derecho, de la titularidad o usufructo del inmueble, sin perjuicio de los controles que se establezcan para verificar esta cuestión.

En lo que respecta a los establecimientos comerciales y de otro tipo, también se incluirán los daños ocasionados en sus edificaciones, instalaciones, maquinaria y las mercancías depositadas, así como los vehículos comerciales o industriales afectos la estas actividades. Quedarán excluidas las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

También se dará cobertura a los titulares de explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas, por los daños y pérdidas derivados directamente de los incendios, así como a los dueños de maquinaria afectada.

Beneficiarias podrán ser también las entidades locales, para hacer frente a los gastos derivados de las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de los incendios y a los daños causados en los bienes y derechos de titularidad municipal por esta causa --como las traídas de agua, por ejemplo--, y también las asociaciones, clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro por los daños en sus instalaciones.

En el caso de los entes locales, estas ayudas tendrán, en todo caso, carácter complementario a las que sean aprobadas por otras administraciones.

Además, en el decreto aprobado también se establece que el Gobierno gallego propiciará la firma, con el resto de las administraciones públicas y con otras entidades, de los convenios de colaboración que exija la aplicación de este decreto, con vistas a la cofinanciación de las actuaciones.

FINANCIACIÓN

La financiación de estas ayudas por parte de la Xunta corresponderá a los presupuestos de cada una de las consellerías implicadas. Así, se faculta a Vivenda para que pueda contribuir a sufragar los gastos que origine el alojamiento provisional de las personas que hayan tenido que abandonar definitiva o temporalmente sus viviendas.

Del mismo modo, Medio Rural podrá cubrir acciones de reparación de los daños de los incendios en montes vecinales o de gestión conjunta. Serán intervenciones de mejora de pistas y otras infraestructuras forestales de transporte, captaciones de agua y evacuación de aguas.

También serán competentes para la concesión de las ayudas previstas en este decreto la Consellería de Facenda (para cubrir los daños personales) y Economía, para compensar los daños en establecimientos comerciales, industriales, turísticos y mercantiles. En lo que respecta a las administraciones locales, también podrán actuar, además, la Vicepresidencia segunda y Consellería de Presidencia; así como Infraestruturas y Educación.

RUEDA DEFIENDE LA PREVENCIÓN

En su intervención, preguntado por las causas que han dado pie al avance de las llamas, Rueda ha defendido la actuación del operativo sobre el terreno y también las tareas de extinción impulsadas por la Xunta, si bien ha admitido que "hace falta perseverar mucho más".

Eso sí, ha remarcado que no solo las administraciones sino también los propietarios deben implicarse en las labores de limpieza de sus terrenos, y ha puesto el acento a que en este caso los incendios se produjeron por un fenómeno meteorológico excepcional, en el que se han combinado las temperaturas extremas con las tormentas.