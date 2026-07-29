La Xunta dará por finalizada este jueves la alerta por posibles efectos del calor en la zona de Valdeorras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta dará por finalizada, a partir de este jueves, la alerta por episodio de calor que mantenía en la zona isoclimática de Valdeorras. Según la previsión de Meteogalicia, la progresiva entrada de una masa de aire de origen atlántico desplazará el aire cálido y seco hacia el este de la Península Ibérica.

Esto hará que las temperaturas vayan descendiendo progresivamente en toda Galicia. Este descenso comenzará a notarse este miércoles en las comarcas atlánticas y se irá desplazando hacia el interior entre el jueves y el viernes.

Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por Meteogalicia y por Meteosalud, según ha recordado la Xunta en una nota de prensa.

Para anticiparse a los posibles efectos de las altas temperaturas en la salud de la población gallega, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los niveles de alerta de ambos sistemas con el objetivo de establecer un nivel de alerta de acuerdo con sus datos.

RESTAURACIÓN DE CAUCES

En otro orden de asuntos, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) continúa trabajando en distintas zonas del Ayuntamiento de Viana do Bolo, desde el puente de la carretera OU-533 hacia las localidades de Pradocabalos, Castro y A Bouza, después de las intensas lluvias del pasado mes de junio.

Las actuaciones consisten en la retirada de escombros, residuos y restos forestales depositados en cultivos de la zona; conservación y mejora del DPH de varios cauces colindantes y en reparación del dique del margen izquierdo del río de A Espinilla en la zona urbana de Pradocabalos; actuaciones que se completarán con los arreglos de los daños que puedan producirse en caminos de acceso durante la ejecución de los trabajos.

Cabe recordar que los trabajos comenzaron dos días después de los temporales en la zona más afectada, Pradocabalos, en la que se procedió a la retirada de gran cantidad de troncos arrastrados por las lluvias al encontrarse en las laderas.