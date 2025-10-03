La Xunta defiende un "feminismo inclusivo" que implique "una revolución pacífica"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha apostado este viernes por un "feminismo inclusivo" que implique "una revolución pacífica y coral" y que no sea "un clamor momentáneo y efímero, sino un esfuerzo continuo".

Así lo ha señalado en la gala de entrega de las Medallas Emilia Pardo Bazán 2025, con las que el Ejecutivo autonómico reconoce el trabajo de personas y entidades en favor de la igualdad.

En su intervención, la conselleira ha destacado que este feminismo, protagonizado por mujeres que trabajan en ámbitos sociales y profesionales variados, "debe ser una respuesta al machismo residual que aún pervive en la sociedad" y también "a un activismo vacío y estéril".

Asimismo, se ha referido a la trayectoria de las galardonadas de este año: la política gallega y ex conselleira, Manuela López Besteiro; la deportista olímpica, María Teresa Portela Rivas; y la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), encargada de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Tras la entrega de los galardones, García ha incidido en que "las mujeres de hoy están empezando a cumplir el sueño de las mujeres de ayer".