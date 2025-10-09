La Xunta denuncia que la Ley de Movilidad Sostenible "no tiene consenso con las comunidades" y "abandona" territorios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha denunciado que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobada este miércoles en el Pleno del Congreso, "no tiene el consenso con las comunidades autónomas" y deja a algunos territorios "abandonados y olvidados".

Y es que la norma ha sido aprobada gracias a la abstención de Podemos que el Gobierno ha conseguido tras un acuerdo de última hora sobre las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat.

En concreto, ha conseguido prosperar con 174 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria; el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. Enfrente se han situado PP, Vox y UPN.

Tal y como ha señalado el conselleiro en declaraciones a los medios en un acto celebrado este jueves en A Coruña, la Xunta le pidió al ministro de Transportes, Óscar Puente, una reunión sectorial de todos los consejeros de toda España que tienen competencia en movilidad para poder hablar sobre la Ley.

En este contexto, Calvo ha lamentado que saliera adelante porque deja a zonas "aisladas" al eliminar paradas como la de Lalín, Melide, o Arzúa, entre otras.

Además, ha criticado que el BNG apoyase esta norma porque, según apunta, "después hay que escuchar las cosas que dice en el Parlamento". "Lo de siempre, muy mansiño en Madrid y muy rebelde en el Parlamento de Galicia", ha concluido.