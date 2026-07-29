La Xunta denuncia que el mapa estatal de buses "reduce un 32%" las rutas con parada en Galicia y presenta alegaciones

Archivo - Estación de autobuses. - MANUEL OLMEDO / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Mobilidade, ha presentado alegaciones a los anteproyectos del nuevo Mapa Concesional de servicios regulares de transporte por carretera impulsado por el Gobierno central y ha denunciado que la propuesta supone una reducción de las conexiones que prestan servicio a la comunidad, especialmente para los territorios rurales.

Según ha detallado el Ejecutivo autonómico, el nuevo mapa contempla cinco corredores estatales que afectan a Galicia: Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona, Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona, A Coruña-Salamanca-Sevilla, San Sebastián-Pontevedra y Madrid-Salamanca-Pontevedra.

Sin embargo, aunque se mantiene el mismo número de corredores que en las actuales concesiones estatales, la propuesta "reduce de 44 a 30 las rutas con parada en Galicia", lo que supone un recorte del 32%.

Así, tal y como ha denunciado la Xunta, el nuevo modelo implica la supresión de 4.542 circulaciones anuales y la pérdida de cerca de 2,94 millones de kilómetros recorridos. Además, 30 municipios gallegos pasarían de contar con parada fija a un sistema de prestación bajo demanda, lo que afectaría a 33 paradas situadas en territorio gallego, mientras que solo A Coruña, Becerreá, Betanzos, Ferrol, Guitiriz, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ribadeo, Santiago de Compostela, Verín, Vigo y Vilalba mantendrían parada fija en todos los corredores en los que participan.

Entre las supresiones previstas en la propuesta figuran la conexión Santiago de Compostela-Barcelona por Lalín, Monforte de Lemos y O Barco de Valdeorras; las rutas rápidas Ourense-Barcelona y Ourense-Bilbao; la línea Vigo-Pamplona; la conexión Pontevedra-Salou; el tramo Salamanca-Algeciras de la ruta Ferrol-Salamanca, que dejaría sin conexión directa a Ferrol y Lugo con ese itinerario; y la ruta rápida A Coruña-Madrid. Asimismo, se unificarían las rutas Ribadeo-Madrid y Luarca-Lugo.

Ante esta situación, el Gobierno gallego ha lamentado que el nuevo mapa "priorice la conexión entre los grandes núcleos de población y los principales nodos de transporte en detrimento de la cohesión territorial y del mantenimiento de servicios básicos para amplias zonas del interior y del rural gallego".

"FALTA DE DIÁLOGO"

Asimismo, en esta misma nota de prensa, la Xunta ha recordado que Galicia, junto con otras comunidades autónomas, lleva desde hace tiempo reclamando la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes, que no se celebraba desde julio de 2022, a pesar de que la normativa establece que debe reunirse, como mínimo, cada seis meses.

El principal motivo de esta petición, ha subrayado, era que el debate sobre el nuevo Mapa Concesional se trasladase a este órgano. De hecho, en la Comisión de Directores Generales de Transporte del 23 de julio de 2025, Galicia y otras diez comunidades autónomas lograron retirar este asunto del orden del día al considerar que debía abordarse en la Conferencia Sectorial.

Sin embargo, aunque el Ministerio convocó finalmente la Conferencia Sectorial para este martes, el nuevo Mapa Concesional no llegó a abordarse.

Por todo ello, la Xunta considera que esta decisión, así como la ausencia del ministro Óscar Puente en la reunión, "evidencia la falta de diálogo del Gobierno central con las comunidades autónomas" en una cuestión que "afecta directamente a la cohesión territorial y a la igualdad en el acceso al transporte público".

ALEGACIONES

En las alegaciones presentadas, Galicia solicita que se tengan en cuenta sus circunstancias geográficas y de población y que se garanticen las conexiones en el rural.

A su juicio, el paso de un número tan elevado de municipios al sistema bajo demanda favorece únicamente a los grandes nodos de transporte y a los núcleos más poblados, dejando fuera líneas de tráfico importante, como las conexiones de las ciudades gallegas con Bilbao y Barcelona.

Por este motivo, la Xunta solicita el mantenimiento de todos los servicios actualmente existentes en las concesiones estatales; el refuerzo de las conexiones con la zona norte de la Península, con Madrid y con Salamanca mediante, al menos, un servicio diario de ida y vuelta durante todo el año; y una mejora de las conexiones con las universidades de referencia para Galicia (León, Oviedo, Santander, Valladolid y Salamanca), especialmente los fines de semana, para facilitar los desplazamientos de la comunidad universitaria.

Además de estas medidas de carácter general, la Dirección General de Movilidad presentó alegaciones específicas para cada uno de los cinco corredores afectados. Entre ellas, se incluyen la restitución de las rutas y servicios suprimidos, la recuperación de paradas fijas en numerosos municipios gallegos, el refuerzo de las conexiones consideradas estratégicas para Galicia y la corrección de la toponimia oficial gallega en distintas rutas y paradas.