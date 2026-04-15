Xunta destaca los "atributos únicos" de Ribeira Sacra ante embajadores de países con voto en la Comisión de la Unesco

Archivo - Varios vendimiadores recogen racimos de uvas en el viñedo de la Bodega Algueira de la D.O. Ribeira Sacra de Lugo durante la temporada 2020 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha presentado este miércoles en Madrid, de la mano del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la candidatura de la Ribeira Sacra ante los embajadores de los 21 países que evaluarán la propuesta en la Comisión de la Unesco, destacando los "atributos únicos" del lugar.

"Es una propuesta sólida y con argumentos firmes, resultado del trabajo exhaustivo, riguroso y coordinado" entre técnicos del Gobierno gallego y del Ministerio. "Se trata de una candidatura de país ante un reto compartido e ilusionante", ha aseverado.

En un acto en la madrileña Casa de Galicia, el conselleiro ha incidido en la buena colaboración entre las administraciones autonómica y estatal, agradeciéndole su "implicación y compromiso" al ministro y, "en general, con todos los asuntos en materia cultural".

"Como ya sabéis, tenemos unas competencias compartidas, las comunidades y el Estado, y la relación e interlocución en la mayor parte de los asuntos es fantástica. Yo creo que desde la parte cultural, a veces, tenemos una responsabilidad mayor y es proyectar ese entendimiento, ese espíritu de colaboración que creo que es tan necesariamente importante en estos tiempos que corren y que a veces son realmente complejos", ha defendido.

El conselleiro ha enmarcado la promoción de hoy dentro de las "citas claves" que están desarrollando para darle "más ánimo aún" a la candidatura en la recta final de cara al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que se celebrará en la ciudad coreana de Busán, y en la que participarán con pleno derecho a voto embajadores presentes en este encuentro.

Por estos motivos, el representante del Gobierno gallego les ha explicado que 'Ribeira Sacra: Paisaxe de agua' está basada en los atributos "excepcionales y únicos" de este territorio. En concreto, ha destacado que se centra "en un paisaje construido con el uso del agua de una manera novedosa que no está presente aún de manera suficiente en la Lista de Patrimonio Mundial".

Al respecto, les ha incidido en el "carácter único" de la Ribeira Sacra, "mostrando la espectacularidad de los cañones y valles fluviales esculpidos por el agua hasta lo relevante de su patrimonio hidráulico, con infraestructuras que han llegado a nuestros días desde la revolución tecnológica medieval con molinos, centrales o los saltos impresionantes de agua".

Por estos motivos, López Campos les ha invitado a conocer in situ el territorio que conforma un patrimonio, "que supone un orgullo compartido y que se integra dentro de los valores de la Galicia calidad que tanto y tan bien nos representa dentro y fuera de nuestras fronteras".

SIGUIENTES PASOS

Finalmente, el conselleiro de Cultura ha anunciado que a estas "acciones decisivas" en la recta final del procedimiento se sumará una jornada promocional en París, coordinada con el embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, en la que también colaborará el Ministerio de Cultura.

"Un paso más dentro de un conjunto de actuaciones de las que debemos sentirnos satisfechos", ha asegurado, remarcado que, por estas razones, "confía en que la Ribeira Sacra se haga con el merecido y honroso reconocimiento internacional".