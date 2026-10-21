La Xunta destaca que incentivará a municipios y empresas para reducir pérdidas y fomentar reutilizar el agua

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha destacado que la Xunta incentivará a los ayuntamientos y empresas para avanzar en la reducción de las pérdidas en las redes de abastecimiento y en la reutilización del agua, dos objetivos que califica de fundamentales para garantizar una gestión eficiente y sostenible de los recursos que garantiza el suministro en situaciones de sequía.

Vázquez ha puesto en valor estas medidas en respuesta a una interpelación formulada en el pleno del Parlamento por la diputada del BNG Montserrat Valcárcel, quien ha preguntado a la Xunta por las medidas para hacer frente a la sequía y ha sostenido que "con un diagnóstico errado, por mucho que se anuncie un plan, la receta va a ser errada". "Y ya conocemos la suya, más embalses y sanciones a los ayuntamientos", criticó.

En su intervención para abordar el Plan estratégico de refuerzo de la eficiencia y de la garantía del abastecimiento de Galicia (Perega), la conselleira ha explicado que su departamento propone introducir dos modificaciones en la Ley de aguas destinadas a premiar la mejora de la información disponible sobre el estado de las redes municipales y fomentar el aprovechamiento de aguas procedentes de depuradoras para reducir la captación de los ríos.

Con relación a la primera, la responsable autonómica ha explicado que se propone reducir en un 10% el canon por pérdidas de agua a aquellas entidades locales que faciliten la información a Augas de Galicia sobre las fugas en sus sistemas a través de la red de estaciones digitales.

Unos datos clave, ha indicado, para poder detectar y reducir los problemas que provocan que el agua no llegue a su destino y que se estima que una vez esté plenamente implantado supondrá un ahorro de 1,27 millones de euros anuales para los ayuntamientos.

Para impulsar la reutilización del agua para usos que no requieran que sea potable o de máxima calidad (como riegos, baldeos o usos industriales), se bonificará al 100% el canon por la utilización de recursos procedentes de depuradoras urbanas, una exención total que, según la Xunta, beneficiará tanto a los ayuntamientos como a las empresas y mismo a particulares que recurran a esta opción y reduzcan de de ese modo sus consumos de fuentes convencionales.

Además, ha incidido en la importancia de disponer de información concreta y actualizada sobre el estado de las redes municipales para mejorar su eficiencia y reforzar la preparación de los sistemas para garantizar el suministro a la población en escenarios de sequía.

Con tal fin, ha explicado que Augas de Galicia también ofrecerá su apoyo a los ayuntamientos con nuevas ayudas para redactar planes de emergencia ante la sequía y manteniendo subvenciones ya consolidadas para la elaboración de auditorias en los sistemas y para la ejecución de obras de reparación en las redes de abastecimiento y de saneamiento, por importe de 10 millones.

Todas estas medidas, tal y como ha indicado la conselleira, forman parte de la planificación estratégica que guía el trabajo y las acciones de Gobierno gallego para aprovechar mejor los recursos y las infraestructuras hidráulicas existentes en Galicia.

En este sentido, ha incidido en que no se puede negar la relación entre los eventuales episodios de escasez como el que está viviendo la Comunidad en los últimos meses y los efectos del cambio climático, un contexto en el que señala que será clave avanzar en la optimización de la gestión de los recursos ya disponibles y en funcionamiento antes de apostar por otros nuevos.

PLANIFICACIÓN Y COLABORACIÓN SUPRAMUNICIPAL

Ángeles Vázquez ha expuesto que gracias a la experiencia acumulada a raíz de sequías anteriores, el trabajo de su departamento en este ámbito se sustenta en tres pilares: el seguimiento permanente de la situación hidrológica para disponer daos actualizados sobre el estado de ríos y embalses y a través de la figura de la Oficina Técnica da Seca.

La coloración continúa con los ayuntamientos para optimizar la gestión del agua reduciendo pérdidas, avanzado en la eficiencia de los sistemas y en su digitalización; y, por último, la mejora y la modernización de las diferentes infraestructuras de las que depende el almacenamiento, la regulación y el suministro final del agua potable.