La Xunta destina 86,7 millones a 400 obras en 364 colegios este verano

Consello de la Xunta - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destinará 86,7 millones de euros a un total de 400 obras de reforma en 364 colegios durante este verano.

De ello ha informado el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, tras el Consello de este lunes en el que se ha dado luz verde a esta actuación en uno de cada tres centros escolares públicos de Galicia.

Por un lado, unos 80 millones se reservan para 61 obras de "gran envergadura", las cuales Rueda indica que no se van a terminar en verano de forma general.

El resto serán más de 300 actuaciones con unos 7 millones de euros para obras menores, las cuales sí se prevén completar en periodo estival.

Además, Alfonso Rueda ha señalado que habrá 369 millones destinados para el plan de arquitectura pedagógica que incluye la construcción de nuevos centros.