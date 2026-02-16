La Xunta destinará 150.000 euros a reparar los daños provocados por la lluvia en la muralla romana de Lugo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destinará 150.000 euros a recuperar y reconstruir los daños causados por las lluvias en la muralla romana de Lugo. Así lo ha anunciado este lunes el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, quien ha detallado que los trabajos se centrarán en la reconstrucción del tramo entre las puertas del Carme y la de Santiago y que se extenderán hasta 12 metros para actuar también en parte del cubo XVI.

En este sentido, el representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ha hecho hincapié en que el Gobierno gallego "actuó de inmediato y de urgencia" en cuanto se produjeron los daños en el lienzo interior de la muralla, a la altura de la rúa do Moucho, en un tramo "de entre seis y siete metros" comprendido entre las puertas del Carme y la de Santiago.

En concreto, ha subrayado que las actuaciones se están ejecutando a "buen ritmo y cumpliendo el calendario previsto". No obstante, se ha mostrado partidario de "ser prudentes" en cuanto a la fijación de plazos definitivos, "al depender las actuaciones de las condiciones meteorológicas, en las que siguen predominando las precipitaciones constantes y cuantiosas".

Precisamente, ha informado de que los estudios técnicos confirmaron que el incidente se produjo por el "desplazamiento del muro al no poder soportar el empuje ejercido por el agua acumulada y no existir un sistema eficaz de drenaje".

En este sentido, ha incidido en que el embalsamiento afectó a un lienzo interior que no pertenece al trazado original de la muralla, "sino que es fruto de una reconstrucción posterior que se hizo aproximadamente en los años veinte del siglo pasado".

En todo caso, Miramontes ha explicado que los trabajos de estos días estuvieron centrados, además de en la retirada de todo el material y la limpieza de la zona, en analizar las condiciones de estabilidad de las zonas limítrofes.

Por lo tanto, ha avanzado que los trabajos que se van a acometer a partir de ahora estarán enfocados en los rellenos de la tierra interior de la muralla y en la ejecución de nuevos con losa y mortero de cal, "replicando los sistemas constructivos originales".