La Xunta dice que la homologación de títulos sin MIR era una propuesta para "elevar" al Ministerio y "abierta a diálogo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha aclarado que la propuesta de homologación de titulaciones extracomunitarias, presentada en la mesa sectorial, estaba orientada a "elevarla" ante el Ministerio, quien cuenta con las competencias al respecto.

Esta medida fue una de las más criticadas por los sindicatos con representación en la mesa (CIG-Saúde, CC.OO., UGT y SPIF) y lo han incluído entre los 17 puntos de reclamaciones de cara a la próxima huelga del 26 de noviembre, a la que está llamado todo el personal de ambulatorios y puntos de atención continuada (PAC). O'Mega, que extiende el paro al 27 y 28, también ha sido crítico con ella.

La Consellería insiste en que ya dijo que las medidas eran "propuestas para ser negociadas" y estaba "abierta al diálogo". Con todo, recuerda que la homologación de títulos es una competencia estatal y se está debatiendo en el seno de la Comisión de Recursos Humanos con el Ministerio.

"En ese sentido iba la propuesta de la Consellería, para elevar al Ministerio al fin de que adopte medidas ante el retraso que lleva en la homologación de títulos extranjeros", explican fuentes de Sanidade, que reiteran que la única vía para especializarse es el MIR.