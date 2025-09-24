La Xunta, dispuesta a diseñar y mostrar a Aena la estrategia aeroporturia común que reclaman Santiago y A Coruña

Coloquio sobre los aeropuertos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, organizado por el Club Financiero de Santiago. - XUNTA DE GALICIA

La alcaldesa de Compostela pedirá a Ryanair una reunión para conocer sus expectativas de cara a la campaña del verano de 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, ha trasladado la "disposición" de la Xunta para elaborar y presentar a Aena una propuesta de estrategia aeroporturia común, que este miércoles le han reclamado directamente la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, tras haber mostrado su interés en anteriores declaraciones públicas.

Pese a la exigencia de los representantes municipales a la Xunta para ser quien lidere esta política, el Gobierno gallego insiste en que es el Gobierno central quien tiene las competencias aeroportuarias. Con todo, se ha abierto a diseñar esta estrategia y presentarla a la empresa pública Aena "con pocas expectativas", ha remarcado Fontela.

Este intercambio de visiones se ha producido en el marco de un coloquio sobre los aeropuertos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, organizada por el Club Financiero de Santiago, en la que también ha participado el alcalde de Braga, Ricardo Rio. La organización trasladó al inicio que Aena y el Ayuntamiento de Vigo también habían sido invitados, pero rechazaron su participación.

Esta conversación se ha producido semanas después de que Ryanair anunciase el cierre de su base en Santiago y la cancelación de todos sus vuelos a Vigo. Este es un hecho que, discutido desde diferentes ópticas, ha marcado el encuentro.

A este respecto, la regidora de Compostela, en declaraciones a los medios previas al coloquio, ha informado de que pedirá una nueva reunión a Ryanair para conocer sus expectativas de cara a la campaña del verano de 2026. Precisamente, en la pasada jornada mantuvo un encuentro con trabajadores de la compañía, que se enfrentan a un ERE.

Asimismo, ha trasladado otra solicitud de reunión al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre quien considera que tiene la responsabilidad de "decidir ir para adelante" y liderar esta política aeroportuaria común con una estrategia a medio plazo.

ESTRATEGIA AEROPORTUARIA COMÚN

"Hablamos de los aeropuertos gallegos como si estuviesen a cientos de quilómetros", ha situado Sanmartín, que ha recordado que la "distancia máxima" entre aeropuertos son los 150 kilómetros que separan Alvedro (A Coruña) y Peinador (Vigo).

En este sentido, ha trasladado su preocupación al respecto de una bajada de pasajeros, que cifra en un descenso del 12,8% hasta el mes de agosto. "Ya advertimos hace tiempo que el incremento de cifras iba a bajar y había que tener una estrategia", ha apuntado, al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo gallego un gasto de "millones" en promoción turística.

En esta línea, ha llamado a ver la decisión de Ryanair como una "oportunidad" e impulsar el trabajo conjunto. Por su parte, ha comprometido el trabajo del Ayuntamiento para seguir en conversaciones con otras aerolíneas y las demás con presencia en Lavacolla.

La petición de una "estrategia de complementariedad y no de competencia", que Sanmartín pide a la Xunta en liderar, ha encontrado el apoyo en el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, quien ve la situación actual de competencia como "anómala". "No tiene sentido que haya dos vuelos distintos a la misma hora en dos aeropuertos gallegos", ha ejemplificado.

En palabras de Castro, "falta una reflexión conjunta" de lo que "representa" cada uno de los tres aeropuertos gallegos. "Esto solo puede hacerlo el Gobierno gallego con la colaboración del resto de administraciones", ha continuado. Asimismo, ha afeado a Aena una "falta de sensibilidad" y pide, entre otros, acceso a 'hubs' internacionales.

Por su parte, la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, ha insistido, ante alusiones de los representantes municipales, en que es el Gobierno central quien cuenta con las competencias para desarrollar una política aeroportuaria común. De esta forma, ha vuelto a culpar del cierre de la base de Ryanair de Santiago a la subida de tasas de Aena, que considera "indiscriminada".

Fontela, quien primeramente ha mostrado "sorpresa" ante las peticiones de los representantes municipales, ha dejado la puerta abierta a colaborar con estas para el diseño de una propuesta y, después, mostrársela a Aena. "Estamos a disposición para elaborar propuestas y planes estratégicos en un intento, ya que pocas expectativas tenemos. Pero ahí estamos para liderar esa estrategia común", ha manifestado.