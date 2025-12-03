La Xunta elevará hasta los 20 millones el presupuesto del programa para la empleabilidad en la prevención de incendios

El conselleiro de Emprego, José González, en visita a Curtis - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de la Xunta para la empleabilidad, con un eje en la prevención de incendios forestales, aumentará su presupuesto un 40% --hasta los 20 millones-- y se verá reforzado con la nueva figura coordinadora para fortalecer la planificación y eficacia de estas labores.

Así lo ha destacado este miércoles el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en Curtis (A Coruña), donde ha comprobado el trabajo hecho por estos brigadas que financia el Gobierno autonómico.

En la visita, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, ha destacado que 'Galicia Suma Talento: Rural Activo' -que se publicará a comienzos de 2026- prevé apoyar unas 300 entidades locales en la contratación de más de 1.000 personas durante nueve meses a jornada completa que realizarán tareas como la planificación preventiva, valorización forestal, silvicultura, limpieza de montes o gestión de la biomasa.

En el marco de la renovación integral de las políticas activas de empleo que está promoviendo la Xunta, González ha incidido en que con la nueva convocatoria se irá mucho más allá de apoyar los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas, ya que se incorporarán también aportaciones para contratar personas coordinadoras municipales de prevención de incendios, que podrán tener formación en ingeniería de montes, en ingeniería técnica forestal o similares.

Al hilo de esta nueva figura, la Xunta ha destacado qeu se asignará un contrato adicional para estas labores de coordinación a todos los ayuntamientos adheridos al convenio de colaboración de la Xunta con la Fegamp en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales.

Además, se continuará potenciando la formación de las personas contratadas en aspectos como las tareas de prevención de incendios, el riesgo de fuegos y el manejo de herramientas y maquinaria empleada en estas labores, entre otros.

En cuanto a la selección de las personas beneficiarias -de la que se encargan las oficinas de empleo-, el Gobierno gallego ha indicado que se seguirán priorizando a las beneficiarias de la renta de integración social de Galicia o las desempleadas que participaran en talleres de empleo, programas integrados de empleo, programas mixtos de formación y empleo o acciones formativas AFD relacionadas con el ámbito forestal, conservación y mejora de montes, silvicultura, agricultura, ganadería y jardinería.

En esa línea, el conselleiro ha aprovechado para destacar que los talleres duales de empleo 2026-2027 contarán con un importe de 48,1 millones de los que 20 millones se destinarán a iniciativas que impartan certificados profesionales de las familias agraria y de seguridad y medio ambiente, con el fin de fortalecer aún más la prevención y extinción de incendios forestales y ayudar en la restauración de los territorios afectados por los fuegos.

CONVOCATORIA 2025

José González ha destacado que la Xunta apoyó -en el caso de Curtis- la contratación de cinco personas desempleadas este año en labores de prevención de incendios, en el marco de los más de 14,2 millones distribuidos entre 298 municipios gallegos para promover un total de 846 contrataciones. De ellos, 86 ayuntamientos son de la provincia de A Coruña, con un total de 221 contratos.

El Ayuntamiento de Curtis fue uno de los que se acogió a la contratación anticipada que se incorporó este año, al igual que otras 30 entidades locales de la provincia de A Coruña, para un total de 72 contratos (en toda Galicia fueron 104 ayuntamientos y 314 contratos). En cuanto a las acciones formativas impulsadas para las personas contratadas, en la provincia de A Coruña se beneficiaron 70 personas, de las 253 del total gallego.