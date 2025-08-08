Xunta emite la declaración de impacto ambiental favorable para construir una nave de combustibles sólidos en Sarria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha emitido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a la construcción de una nueva nave de producción de combustibles sólidos recuperados (CSR) a partir de residuos industriales y urbanos no reciclables en el ayuntamiento lucense de Sarria.

Tal y como ha informado el Ejecutivo gallego en una nota de prensa, la decisión está "condicionada al cumplimiento de las exigencias recogidas tanto en los distintos informes sectoriales emitidos sobre su impacto como en la propia DIA con el fin de minimizar y compensar los posibles efectos en el entorno". A mayores está trabajando en la autorización ambiental integrada (AAI) para completar el trámite ambiental.

La resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y hace referencia a unas instalaciones en las que se producirán los CSR que después se utilizarán en los hornos de cemento.

En concreto, el proyecto se localiza en Oural, al sur de Sarria, y la nueva edificación, que contará en el exterior con una zona pavimentada para el tráfico de vehículos, se dividirá en tres zonas principales: una de recepción y almacenamiento del material entrante, otra con un triturador primario, y la tercera de almacenamiento de CSR para su expedición.

De esta manera, "cuando las instalaciones estén al 100% de su capacidad utilizarán más de 160.000 toneladas al año de residuos industriales y de residuos de origen urbana y comercial no recuperable para su reciclaje".

Así, de su gestión saldrán un total de 85.000 toneladas al año de combustibles sólidos recuperados de distintas calidades y con "distintos fines", bien para el quemador principal para fábrica de cementos bien para el calcinador.

La declaración de impacto ambiental ha sido "resultado de la consulta a diez administraciones públicas" y de distintos informes elaborados por los técnicos de distintos departamentos para "garantizar la preservación de los valores naturales, paisajísticos y socioeconómicos existentes en el entorno".

En el caso de esta iniciativa, impulsada por Votorantim Cementos España, la DIA establece condiciones ambientales para la ejecución del proyecto relacionadas con la protección de la atmósfera, de la población y salud, de las aguas y lechos fluviales, del suelo e infraestructuras, de gestión de residuos, y del patrimonio natural, entre otras.