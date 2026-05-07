La Xunta ensalza el festival 'Escenas do cambio' por situar Galicia en circuitos internacionales de las artes escénicas

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en los ensayos de '52-Blau' - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha ensalzado este jueves la capacidad del festival 'Escenas do cambio' para "proyectar el talento gallego" y situar Galicia en los circuitos internacionales de las artes escénicas contemporáneas.

La cita, que celebra su 12ª edición del 7 al 10 de mayo en la Cidade da Cultura y en el Salón Teatro, "refuerza su posición como espacio de acogida y diálogo, con la presencia de artistas y compañías de una decena de países y fomentando la cooperación para generar obras que se alimentan del intercambio de culturas, territorios y sensibilidades".

En este contexto, el conselleiro se ha reunido con los artistas de la compañía iXa durante los ensayos de '52-Blau', allí, ha subrayado "la implicación directa" de la Xunta en la producción de dos de los estrenos absolutos que tendrá este año 'Escenas do cambio'.

Se trata de la obra teatral 'Black Box' y de la pieza de danza '52-Blau', que inaugurará el festival este jueves a las 18.00 horas en el Museo Centro Gaiás. Es una coproducción en la que participa el Centro Coreográfico Galego y en la que el vigués Xián Martínez reúne el talento de intérpretes de Galicia, País Vasco y Navarra.

El espectáculo se caracteriza por adaptarse a la arquitectura de espacios no convencionales, así como por "el intenso trabajo físico y colectivo de los bailarines", que sostienen a una de sus compañeras para que nunca toque el suelo, según ha subrayado la Consellería en una nota de prensa.

Durante cuatro días, 'Escenas do cambio' programará un total de 11 espectáculos, diez de ellos inéditos en Galicia, con tres estrenos absolutos y otros tres estrenos en España de coproducciones internacionales: La Cura y El Vacío, del coreógrafo cubano Julio César Iglesias con la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea, y Fear:less, de la alemana Silke Z.

Acompañado por la directora-gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, y por la directora artística del festival, Kirenia Martínez Acosta, el responsable de Cultura ha recordado "el compromiso del Gobierno gallego con las artes vivas de vanguardia".