La Xunta entrega a los grupos parlamentarios un inventario de las 247 iniciativas públicas que optan a fondos europeos

Archivo - Fotos Xunta / Economía / Comisión Non Permanente Especial De Estudo Sobre A Reactivación Económica

Archivo - Fotos Xunta / Economía / Comisión Non Permanente Especial De Estudo Sobre A Reactivación Económica - Xunta de Galicia - Archivo

El BNG lo reduce a un "listado abstracto" y el PSdeG critica la "propaganda", mientras Conde vuelve a pedir al Gobierno "cogobernanza"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha entregado este miércoles a los grupos parlamentarios un inventario de las 247 iniciativas públicas que aspiran a fondos europeos Next Generation, en un dosier en el que se no se encuentran los 107 proyectos privados por "cofidencialidad".

Así, el conselleiro de Economía ha intervenido por tercera vez en la comisión parlamentaria de reactivación, en donde ha dado cuenta del global de 354 iniciativas "sólidas, maduras y viables" que presenta Galicia, las cuales suponen cerca de 20.000 millones de inversión.

Los 247 proyectos públicos se traducen en una inversión de unos 7.000 millones (el 34,6%), frente a las 107 iniciativas privadas con una movilización de 13.000 millones (65,4%).

Así, los proyectos se agrupan en cinco áreas: economía circular y transición energética (son el 55%), 'hubs' de innovación digital, industria 4.0 y TIC (el 16%), industria del mar y agro (12%), sanidad y cuidados (9%) y movilidad sostenible (8%).

En lo tocante a los proyectos de impulso público, se dividen en: políticas de empleo y cohesión (43 propuestas), innovación industrial e impulso de pymes (40), modernización del Sergas (27), conservación y restauración de ecosistemas (27) y movilidad (21).

Junto a esto, se ha referido a las iniciativas de carácter público-privado, como el Polo para la Transformación de Galicia, en el que se incluye, por ejemplo, la generación de hidrógeno verde con la instalación de una planta inicial en As Pontes. Con todo, el conselleiro invita a enviar nuevas propuestas para participar.

INSISTE EN LA "COGOBERNANZA"

Igualmente, Conde ha vuelto a criticar al Gobierno central porque "se desconoce cómo y cuándo" se van a asignar esos fondos, por lo que "se está generando un agravio comparativo entre comunidades autónomas".

Por ello, lamenta que el Gobierno no se rija por factores "objetivos" como la despoblación, la renta per cápita o la reindustrialización. Así, ha reclamado "una cogobernanza real" y un papel "más activo" de las autonomías en la definición de los criterios de reparto.

En este sentido, el vicepresidente económico censura que "se desconoce la letra pequeña", mientras vuelve a requerir "igualdad" entre comunidades.

BNG CENSURA EL "LISTADO ABSTRACTO"

En el debate, Noa Presas (BNG) ha reducido la información aportada este miércoles por la Xunta a los grupos a una "lista abstracta", sin más información sobre cada propuesta.

Además, ha negado "la mayor" de que la Xunta buscase el consenso con la oposición, pues "una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad", en una "absoluta tomadura de pelo" al Parlamento.

Presas también le ha dicho a Conde que sus quejas hacia el Gobierno pueden ser "exactamente las mismas" que hace la oposición hacia la Xunta, pues "no hay definición", "no hay transparencia" y "no hay mecanismos de participación".

De tal modo, avanza que seguirán pidiendo información, puesto que recrimina al Ejecutivo autonómico que "está instalado en la soberbia, la falta de diálogo y el autoritarismo".

EL PSDEG CRITICA LA "OPACIDAD"

Por su parte, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha puesto un "suspenso claro" a la Xunta en su gestión de las propuestas Next Generation, sobre la que critica su "opacidad" y "secretismo".

Así, emplaza al Gobierno gallego a dejar la "propaganda continua". Apuesta por una hoja de ruta "concertada" y "seria", para lo cual dice tener la "mano tendida" en pro del consenso.

Y es que afea que la Consellería de Economía no se puede limitar a "coordinar jornadas y a recolectar 'powerpoints' para mandarle un Excel al Gobierno de España".

"Erraron con la reforma de la Ley de Salud, que hicieron solos ante el peligro hasta que se la paró el Tribunal Constitucional por vulnerar derechos fundamentales, y errarán si se presentan solos ante el peligro de la crisis sin buscar la concertación a la hora de alcanzar financiación de Europa", ha espetado Caballero a Conde.

En su turno de réplica, Conde ha reprobado que "la oposición ni está ni se le espera", pues no ofrece "ni una sola propuesta". Muestra su preocupación por si el PSOE ya sabe si el Estado va a ser el encargado de repartir "el 100%" de los fondos y se van a "centralizar" competencias. "Hay un riesgo real", sostiene, de no poder competir en "igualdad de condiciones".

EL PP PIDE "TRANSPARENCIA" AL GOBIERNO

En cambio, el portavoz popular, Pedro Puy, ha valorado que la Xunta "está haciendo un buen trabajando", mientras agradece que Conde cada vez que comparece "va concretando más".

Así, Puy emplaza al Gobierno a que los criterios de selección sean "transparentes" para que Galicia "obtenga un buen resultado".