La Xunta espera acuerdo "cuanto antes" en transferencias de aeródromos y permisos de trabajo a extranjeros

Consello de la Xunta - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, espera "poder llegar a un acuerdo cuanto antes" con el Gobierno central en relación con las transferencias a Galicia de los aeródromos no comerciales y los permisos de trabajo a extranjeros.

Así se ha expresado a preguntas de los medios tras el Consello de este lunes, después de que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, asegurase el pasado domingo --en una entrevista en la Cadena SER-- que esas transferencias se producirá en "las próximas semanas".

Al respecto, Diego Calvo remarca que se lleva trabajando "desde hace tiempo" en estos traspasos de competencias, de forma que la Xunta está "con ganas" de que se lleven a cabo.

En lo tocante a aeródromos y helipuertos, explica que el acuerdo está "prácticamente cerrado". Mientras, para los permisos de trabajo a extranjeros está pendiente una reunión para concluir las negociaciones, la cual se iba a celebrar entre los días 10 y 11 de septiembre, pero que el Gobierno "pidió retrasar" al día 15.