La Xunta espera que la futura Ley de educación digital sea una realidad a principios del año 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita al CEIP Campo do Muíño, en Ames (A Coruña) - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado optimista respecto a la implantación de la futura Ley de educación digital en Galicia, la cual espera que entre en vigor y sea una realidad a principios de 2027.

Así lo ha asegurado en una visita al CEIP Campo do Muíño, en Ames (A Coruña), donde se ha presentado ante la comunidad educativa el texto, cuyo objetivo es apostar por un modelo híbrido que compagine las nuevas tecnologías con el papel para crear espacios de "convivencia, aprendizaje y progreso".

En esta línea, Rueda ha ensalzado "las oportunidades" que ofrecen las nuevas tecnologías cuando se utilizan correctamente y ha defendido que "la tecnología no atrofia el talento, sino que bien utilizada lo potencia".

El presidente ha explicado también que Galicia "se sitúa al frente" en España al regular aspectos como el derecho a la desconexión digital del alumnado fuera de la jornada escolar; la regulación de los exámenes virtuales en la enseñanza pública no universitaria; o el uso de la Inteligencia artificial (IA) en las aulas.

Por su parte, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha explicado que esta ley supone un marco normativo "coherente y garantista" que recoge respuestas para los desafíos a los que deben hacer frente los profesionales de la educación.

"Tiene un carácter integral que responde a todas las dimensiones de la educación digital, además de regular qué herramientas digitales podemos utilizar, se da respuesta a cuestiones como los derechos del alumnado, el papel de las familias, la convivencia en entornos educativos o el uso de la IA", ha desgranado la directora xeral.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

En concreto, la directora xeral --que ha estado acompañada por el conselleiro de Educación, Universidades, Ciencia e FP, Román Rodríguez, y otros miembros del departamento--, ha enmarcado esta ley en un contexto "con una serie de interrogantes sobre cómo integrar la tecnología en el aula o sobre cuáles son los criterios organizativos, pedagógicos o éticos que rigen este tipo de tecnología".

"La educación digital ya no es una cuestión optativa sino que forma parte de la educación y del derecho a la educación en el siglo XXI", ha concluido.

Entre las novedades que incluirá esta ley, la directora xeral ha recordado que se dotará al alumnado de una cuenta de correo electrónico oficial, que podrán emplear para fines exclusivamente educativos y para canalizar las comunicaciones e interacciones con el centro y los docentes.

Asimismo, la Xunta adecuará el uso de la tecnología en las aulas en función de la etapa educativa y del grado de madurez del alumnado. Con esta finalidad, el uso de los medios digitales en Infantil y en los dos primeros ciclos de Primaria (es decir, 1º, 2º, 3º y 4º curso) se limitará a un uso colectivo, mientras que el uso individual comenzará a partir de 5º de Primaria y en adelante.

Además, Galicia se convertirá con esta ley en la primera Comunidad Autónoma en regular el derecho a la desconexión digital del alumnado y del profesorado fuera de la jornada escolar. También fija que la comunicación entre los centros y las familias solo se pueda realizar por medios autorizados por la Xunta.

A mayores, la norma regulará por primera vez a nivel nacional los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial en el aula. Más en detalle, los sistemas de IA tan solo se podrán emplear con un carácter auxiliar o de apoyo en la toma de decisiones educativas que afecten al alumnado, siempre bajo supervisión humana.