La Xunta espera que el gobierno de Vigo "desatasque" el polígono 3 de Navia, pendiente desde hace "bastante tiempo"

Allegue este jueves en Navia. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, espera que el Ayuntamiento de Vigo "desatasque" el polígono 3 de la ampliación del barrio de Navia, ya que ese trámite está pendiente desde hace "bastante tiempo".

Así lo ha señalado este jueves en declaraciones a Europa Press en una visita llevada a cabo a dicho barrio vigués, donde ha inspeccionado la parcela en la que se construirán 50 nuevas viviendas de promoción pública, por un importe total de más de 10,7 millones de euros.

Fue el pasado lunes cuando el Ejecutivo autonómico autorizó la licitación del contrato de construcción de dos nuevos edificios, al disponer ya del proyecto, redactado por Manuel Vázquez Fariña y Manuel Rodríguez Fontán.

Así, en una de las parcelas se construirá un edificio para 18 viviendas, de las cuales 12 serán de tres dormitorios y seis de dos dormitorios, dos de ellas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

Por su parte, en la otra parcela se levantará un inmueble para 32 viviendas. Catorce dispondrán de dos dormitorios y seis de cuatro dormitorios. Todas las viviendas dispondrán de plaza de garaje y trastero.

La conselleira, que ha estado acompañada, entre otros, por la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha señalado que en 2028 se prevé que todos los edificios de la ampliación de Navia estén ya construidos, lo que supondrá unas 1.600 nuevas viviendas en Vigo, entre públicas y protegidas.

Pese a ello, ha recordado que todavía está pendiente la autorización del gobierno de Vigo para comenzar con las obras en el polígono 3, que completará la ampliación de Navia con cerca de 150 viviendas (el polígono 1 supondrá unas 733 y el 2, 719).

"Esperemos que se desatasque. Está pendiente. Damos por su puesto de que sí", ha sentenciado Allegue.