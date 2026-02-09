La Xunta estudia una solución para que el efectivo no quede excluido de la desgravación por material escolar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Gobierno gallego "está trabajando en una solución" para que aquellas familias que realizaran en efectivo el pago de material escolar también puedan beneficiarse de la deducción en el IRPF.

"Intentaremos este año, y de forma excepcional, dar algún tipo de solución a las personas que hicieron pagos en efectivo para que también se puedan beneficiar. Evidentemente, hubo algún problema de comunicación, hubo personas que no se enteraron y estoy seguro de que actuaron de buena fe", ha aseverado el presidente gallego en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno.

Cabe recordar que la norma estable como requisito que el pago se realice mediante medios electrónicos, excluyendo explícitamente las transacciones realizadas en metálico, algo que tomó por sorpresa a familias gallegas.

A preguntas de los medios al respecto, Rueda ha hecho hincapié en que se trata de la aplicación de una normativa tanto estatal como autonómica que exige medios de pago. Sin embargo, ha admitido que "hay que ponerse en la piel de los afectados" y, "si no eran conscientes de este requisito, que está en la normativa, hay que darles una solución".