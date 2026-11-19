SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, ha remitido una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a través de la que le exige que traslade de forma inmediata a la Xunta información sobre las incidencias registradas en Galicia en el Sistema Cometa y las pulseras antimaltrato.

En la misiva, difundida este jueves a los medios, la conselleira recuerda que el Gobierno gallego ya solicitó con anterioridad al departamento estatal información sobre el alcance de los fallos detectados para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

"Como conselleira de Política Social e Igualdade, hago mía esa exigencia y le reclamo respuestas claras y garantías suficientes sobre la seguridad ed las mujeres que dependen de estos dispositivos", indica Ángeles Vázquez, que tomó posesión de este nuevo cargo a finales del pasado del mes de octubre, tras la salida de la anterior titular del departamento, Fabiola García, para concurrir en las listas del PP a las elecciones generales.

Ángeles Vázquez sostiene que las últimas informaciones hacen "esta exigencia todavía más urgente" al censurar que a los fallos conocidos en el sistema se suman las actuaciones de la Fiscalía Europea en una investigación sobre un posible fraude relacionado con fondos comunitarios destinados a estos dispositivos, así como "las deficiencias" advertidas por el Tribunal de Cuentas en aspectos relacionados con la contratación, la transición entre adjudicatarios y la supervisión del servicio.

"Estamos ante hechos suficientemente graves como para exigir transparencia absoluta, explicaciones convincentes y la depuración de las responsabilidades que, en su caso, correspondan", apunta para subrayar se trata de una herramienta destinada a proteger a mujeres que "viven bajo una amenaza real". La titular de Política Social, además, subraya que esta exigencia cobra todavía mayor significado a pocos días del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. "Las instituciones tenemos la responsabilidad de demostrar con hechos nuestro compromiso con las víctimas. La lucha contra la violencia de género no se sostiene únicamente con declaraciones, sino garantizando que todos los recursos destinados a proteger a las mujeres funcionen cuando más los necesitan", subraya.

DENUNCIA FALTA DE INFORMACIÓN A LAS AUTONOMÍAS

Ángeles Vázquez señala que por eso resulta especialmente preocupante la falta de información trasladada a las comunidades autónomas y que "no es admisible que una administración responsable de la atención y acompañamiento a las víctimas tenga que conocer a través de informaciones públicas problemas que pueden afectar directamente a su protección".

"La coordinación institucional exige información inmediata, transparencia y capacidad de respuesta", indica para señalar que en Galicia "existen, además, circunstancias territoriales que requieren especial atención" y que "los problemas de cobertura que pueden producirse en pequeños núcleos de población, en el medio rural o en zonas fronterizas con Portugal hacen necesario garantizar que estos dispositivos ofrezcan el mismo nivel de protección con independencia del lugar en el que resida una mujer".

"No podemos conformarnos con declaraciones genéricas asegurando que el sistema funciona. Las mujeres necesitan certezas, las administraciones necesitamos información y el Ministerio que usted dirige tiene la obligación de proporcionarlas", subraya.

Por todo ello, reclama que traslade de forma inmediata a la Xunta de Galicia información completa y actualizada sobre las incidencias registradas en la comunidad, el número de mujeres afectadas o potencialmente afectadas, los problemas de cobertura y geolocalización detectados y las medidas adoptadas para corregirlos.