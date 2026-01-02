La Xunta exige una "hoja de ruta clara" tras el anuncio del Gobierno de mantener la inversión en el Corredor Atlántico

Transportes consolida su apuesta por el Corredor Atlántico con una inversión récord de 3.123 millones de euros en licitaciones ferroviarias - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha reclamado al Ejecutivo central disponer de una "hoja de ruta clara" para el Corredor Atlántico, tras el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de que "mantendrá el nivel de inversiones del año pasado en esta red".

En concreto, la Xunta ha trasladado este viernes que "solo dispone de una presentación con actuaciones sin identificar, hitos concretos o planificaciones" sobre el Corredor. Además, insiste en que "tampoco se tienen noticias del grupo de trabajo creado para el seguimiento del plan ni del prometido interlocutor con Renfe".

Así, el Gobierno autonómico se ha referido al balance que ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, también este viernes, que indica una inversión récord en el Corredor Atlántico de 3.123 millones de euros en licitaciones ferroviarias en 2025. En relación a este año, el titular de Transportes ha señalado que el Ministerio continuará "con esa senda de actuaciones".

Sin embargo, la Xunta incide en que Galicia suma una "acumulación de retrasos en los proyectos y de anuncios que no se materializan, lo que no pasa en otros territorios" y que el ministerio "intenta impresionar" con el dato que se licitaron en 2025 más de 3.000 millones de euros en esta red ferroviaria.

En cualquier caso, el Gobierno gallego subraya que "en Galicia, los avances reales y palpables son mínimos" y que "el Corredor Atlántico tiene más del 80% de la infraestructura finalizada o en ejecución, y el resto planificado.

Así las cosas, la administración autonómica incide en "carácter estratégico" de la red, calificándola de "prioritaria para la Unión Europea", y por ello ha exigido también una "hoja de ruta clara" para la alta velocidad entre Vigo y Oporto, así como entre Vigo y Ferrol.