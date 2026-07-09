La Xunta firma con CC.OO, ANPE, UGT y CSIF el acuerdo para rebajar las ratios en Secundaria y Bachillerato - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ha firmado este jueves con las organizaciones sindicales CC.OO, ANPE, UGT y CSIF un acuerdo para ampliar a las etapas de ESO y Bachillerato la bajada de ratios.

Un acuerdo que completa el alcanzado previamente para Infantil y Primaria y que comenzó a desarrollarse en 2024, según ha recordado la Xunta en una nota de prensa. En concreto, este nuevo acuerdo forma parte de la línea de diálogo abierta en 2023 entre las organizaciones sindicales y el Gobierno gallego.

La firma, que se ha celebrado en la sede de la Consellería en San Caetano, ha contado con la participación de Ero Sante por parte de CC.OO, Julio Trashorras de ANPE, Cristóbal Salgueiro de UGT y Rosa Silva de CSIF, además del conselleiro, que estuvo acompañado por el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez.

En declaraciones a Europa Press, el representante de UGT se ha mostrado "satisfecho" con este acuerdo, que ha valorado positivamente, y ha celebrado "la mejora de muchos aspectos del acuerdo inicial".

En este sentido, ha insistido en que la vía de diálogo abierta entre la Xunta y los sindicatos "es positiva" y, por tanto, "mientras haya avances se seguirá en esta vía".

MENOS DE 30 ESTUDIANTES POR AULA

En concreto, el acuerdo firmado este jueves supondrá que en la ESO el máximo será de 25 estudiantes a partir de septiembre de 2028 frente a los 30 vigentes actualmente en el conjunto de España. En el caso del Bachillerato, el máximo será de 30 frente a los 35 estatales.

Así pues, el próximo septiembre se completará la reducción de ratios de 25 a 20 alumnos en toda la etapa de Infantil, y el año que viene arrancará el mismo proceso en Primaria, pasando de 25 a 20. En septiembre de 2028, se emprenderá la rebaja en Secundaria.

De este modo, Borja Campos de CC.OO ha detallado que al firmar esta adenda queda "asegurado" que el calendario de aplicación empiece el curso 2027/2028.

"Nosotros valoramos muy positivamente esta firma, porque fue una medida que acordamos con la Consellería en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Medidas de Mejora en ese diálogo generado, que ya recogía la reducción de ratios en la Acuerdo de Medidas de Mejora en octubre del 2023 en la base segunda, bajar la ratio en secundaria a 25 y en Bachillerato a 30, y lo único que quedaba pendiente era el calendario de aplicación", ha desgranado Campos.

Por su parte, Rosa Silva, en representación de CSIF, ha valorado positivamente esta firma y ha celebrado que se aplique esta reducción de ratios. "En este caso, y con las presiones de los sindicatos y la negociación con la Administración, pues conseguimos adelantar esta bajada a ese curso", ha añadido.

Finalmente, Julio Trashorras de ANPE ha asegurado que este acuerdo "supone afianzar o establecer de una forma ya firme esa reducción en la comunidad sin tener que esperar lo que pueda ocurrir a nivel estatal, donde hay un proyecto de decreto que está siguiendo una tramitación parlamentaria donde hay muchas dudas de si esa tramitación parlamentaria puede salir adelante o no".