Xunta y Gobierno avanzan un "pronto" traspaso de aeródromos y permisos de trabajo, y más "colaboración" en meteorología

Representantes de la Xunta y del Gobierno central se reúnen para abordar el traspaso de nuevas competencias.

Los encuentros técnicos empezarán en octubre y la "voluntad" de ambas administraciones es llegar a acuerdos que profundicen en el autogobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Xunta y Gobierno iniciarán en octubre los encuentros para avanzar en la transferencia a Galicia de las competencias de aeródromos y permisos de trabajo a extranjeros, con la convicción compartida de que puede haber "pronto" un acuerdo. También hay buena sintonía entre ambas administraciones con vistas a poder sellar un convenio que permita reforzar la colaboración en el ámbito de la meteorología y las alertas.

Así ha quedado plasmado en una rueda de prensa conjunta el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, tras un encuentro en el que también ha participado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, así como otros representantes de la Xunta y el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

El primero en intervenir ante los medios fue Calvo, quien ha recordado que, tras la transferencia de la gestión del litoral, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, abrió la puerta a negociar los traspaso de aeródromos y las autorizaciones de trabajo a extranjeros.

Sobre los aeródromos y helipuertos, ha indicado que en Galicia hay unas 40 instalaciones de este tipo que, entre otras cuestiones, se dedican a la lucha contra incendios, transporte sanitario o servicios medicalizados. La Xunta, ha remarcado, veía relevante avanzar en esta cuestión.

También ha defendido, sobre los permisos laborales a extranjeros, que existe "una necesidad de dotar de mayor agilidad" estas solicitudes, en la línea de facilitar "una inmigración ordenada" que, además, ha admitido, es "necesaria" para el mercado laboral gallego.

España le ha tomado la palabra y ha destacado la "normalidad institucional" del encuentro que tuvo lugar en el complejo administrativo de San Caetano, en Santiago. "Hemos constatado que hay una voluntad manifiesta de la Xunta de mejorar su autogobierno, compartida por el Gobierno, que también quiere trabajar con las comunidades en este sentido", ha incidido.

Con el trasfondo del traspaso del litoral, en el que España ve "un ejemplo de cooperación institucional leal y útil", que quiere seguir replicando, ha dado por hecho que "muy pronto", en los próximos meses, se podrá cerrar un acuerdo sobre los aeródromos y los permisos de trabajo.

HORIZONTE TEMPORAL: "LO MÁS PRONTO POSIBLE"

Tanto el secretario de Estado como el conselleiro han hecho referencia a que en el mes de octubre se producirán las primeras reuniones de carácter técnico.

"Cuando finalicen y lleguemos a un acuerdo, que estoy seguro de que llegaremos en esos dos aspectos, se materializará en la comisión mixta, como ya hicimos con la competencia de costas", ha dicho Arcadi España, en alusión a que Torres y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabezarían el encuentro que ratificase de forma definitiva la transferencia.

Preguntados ambos por un horizonte concreto para sellar este traspaso (antes de que finalice este año), han evitado poner una fecha, pero han coincidido en que la voluntad compartida es que sea lo más "pronto" posible. "La voluntad es firme. Vamos a empezar ya y cuanto antes estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo", ha manifestado el secretario de Estado. "Por nosotros no va a quedar", ha apostillado Calvo.

METEOROLOGÍA

Según ha explicado Calvo, en el marco de ese encuentro y después del refuerzo de las redes de meteorología autonómicas que se plantea en la ley del clima que está pendiente de tramitación parlamentaria, los representantes de la Xunta también han aprovechado para poner en el foco las alertas meteorológicas.

"Como le explicamos al secretario de Estado, no se trata de que Aemet no preste servicios en Galicia, ni mucho menos; sino que se trata de profundizar en la colaboración, que no se den situaciones en las que las alertas de MeteoGalicia tengan una consideración distinta o menor de las que pueda tener Aemet", ha ejemplificado el conselleiro.

No en vano, ha argumentado que MeteoGalicia dispone de más bases en el territorio por lo que puede aportar "más precisión". "A lo largo del mes que viene también intentaremos avanzar en los distintos modelos de colaboración o sistemas para que tengamos alertas mucho más dinámicas", ha agregado.

"Lo que hemos planteado por parte del Gobierno es que la vía puede ser un buen convenio de colaboración entre el organismo de la Xunta (el instituto meteorológico gallego es MeteoGalicia) con Aemet. Va a haber una reunión el mes que viene ya y creo que es una vía explorada con otros gobiernos autonómicos que ha dado buenos frutos", ha esgrimido.

Con el ejemplo vasco como telón de fondo, el secretario de Estado ha recalcado que es importante dejar claro que la apuesta del Gobierno es, partiendo "de criterios técnicos y científicos", impulsar un convenio que "refuerce, clarifique y mejore" el servicio. Determinar, ha agregado, si hay medios que pueden "ayudar a que la red sea más extensa y reforzar la colaboración" entre organismos meteorológicos.

Preguntado acerca de si a la Xunta le satisface esta vía o querría ir un paso más allá en lo que respecta a tratar de hacerse con la competencia, Calvo ha respondido que a la Xunta lo que le "satisface" es poder "sentarse y llegar a acuerdos".

"MeteoGalicia tiene unas capacidades que no tiene Aemet tan al detalle y queremos acabar con situaciones en las que se determinan niveles de alerta distintos. A partir de ahí, veremos cómo se escribe o cómo se llega a un acuerdo", ha apuntado.

SINTONÍA TRAS UNA SEMANA "DURA" POR EL RECURSO AL TC

En su intervención, el conselleiro ha dado las gracias a Arcadi España y a los demás representantes del Ejecutivo central haberse sentado para "abrir este espacio de diálogo y de poder llegar a acuerdos".

Sobre todo, ha agregado, dentro de una "semana dura" en la que el Gobierno central ha sellado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad con dos preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañaron a los presupuestos autonómicos de 2025 y que hacen referencia a la nueva regulación eólica y a las homologaciones de grados de dependencia y discapacidad.

Por su parte, el secretario de Estado ha replicado que "el diálogo ha existido y ha sido fructífero, aunque no al 100%. Como ejemplo, ha indicado que, de esa norma en concreto, había "conflicto" en relación a siete preceptos, y en cinco casos se pudo solucionar con el diálogo "la discusión competencial".