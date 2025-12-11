La Xunta inicia la tramitación para construir 17 viviendas públicas en Culleredo (A Coruña)

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha avanzado que la Xunta ha iniciado la tramitación para la construcción de 17 viviendas de promoción pública en el municipio coruñés de Culleredo.

Así, la conselleira ha presentado esta nueva promoción, en la que el Ejecutivo gallego prevé una inversión de más de 3,2 millones de euros en la ejecución de las obras.

A renglón seguido, Allegue ha anunciado que este jueves se lanza la licitación por casi 135.000 euros para la redacción del proyecto y la dirección de obra de estos nuevos hogares.

La Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal), que ya gestiona 1.900 viviendas en Galicia, promoverá estos 17 nuevos hogares públicos, que se construirán en una parcela de la calle Alcalde Domingo Sierra, en Vilaboa, cedida por la Consellería de Facenda e Administración Pública a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

Las empresas podrán presentar ofertas para la redacción del proyecto hasta el 23 de enero y, una vez adjudicado, los técnicos tendrán un plazo de cinco meses para su elaboración.

A renglón seguido, la conselleira destacó que la Xunta prevé que estas nuevas viviendas sean una realidad antes de que finalice esta legislatura.

En la provincia de A Coruña, ya han cedido parcelas a otros municipios como Arteixo, Carballo, Narón, Ames o Teo para la construcción de nuevos hogares.

En el marco del reto de duplicar el parque público residencial con 4.000 nuevas viviendas en 2028, la Administración autonómica tiene actualmente en marcha cerca de 3.000 viviendas, y en 2026 se entregarán hogares en Santiago, Pontevedra, A Coruña y Ourense.

Además, a través de la Estratexia Galega de Solo Residencial, están en marcha 11 Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para desarrollar suelos en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo (2), Santiago, Vilagarcía de Arousa, Arteixo, Marín y O Porriño.