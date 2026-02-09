La Xunta inicia los trámites para la nueva Ley de aprendizaje permanente de personas adultas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Consello ha aprobado este lunes iniciar los trámites para la nueva Ley de aprendizaje permanente de personas adultas que busca "adaptar la formación continua a los cambios sociales, tecnológicos, académicos y laborales" registrados en las últimas décadas.

El nuevo texto, "que va a suponer un cambio completo de enfoque en las enseñanzas para la ciudadanía de 18 o más años", sustituirá a la Ley de educación de adultos de 1992 para adaptarla "a las nuevas realidades", tal y como ha desgranado este lunes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

El objetivo, según ha indicado, es poder enviar el texto al Parlamento "a inicios de 2027". Por su parte, el presidente gallego ha explicado que, hasta ahora, la ley se centraba en que un adulto pudiera obtener un título de enseñanza básica después de no lograrlo en sus años de escolarización obligatoria.

"Este ya no puede ser el objetivo principal porque la gran mayoría de la población ya cuenta con esta formación", ha destacado, de este modo, la futura norma se fija como objetivo la formación permanente a lo largo de la vida, de manera que una persona pueda "cualificarse, recualificarse y tener así nuevas oportunidades de trabajo".

"Dejamos atrás un viejo paradigma. Estamos en una transición hacia un aprendizaje permanente que busca una población más preparada para hacer frente a los retos del mercado de trabajo y de la sociedad actual", ha destacado el conselleiro.

A mayores, han insistido en que, solo teniendo en cuenta la oferta formativa no universitaria de la Consellería, "se observa que en los últimos años se alcanza una matrícula de 62.000 personas, que supone un 24,43% más comparado con el año previo a la pandemia, el curso 2018/19".

Además, han subrayado que debido a que la mayor parte de la población ya cuenta con un título de ESO o bachillerato, se produce un "gran descenso" de alumnos en enseñanzas iniciales (-46,44%), educación secundaria para personas adultas (-45,48%), o bachillerato para personas adultas (- 45,81%).

Así, estas tres modalidades suman 7.101 estudiantes en el actual curso, mientras que experimentan un "notable incremento" las enseñanzas de régimen especial (+16,72%), las enseñanzas no regladas (+46,56%) y la formación profesional de adultos (+101%).

En conjunto, estas tres tipologías reciben en la actualidad 54.985 alumnos, tal y como ha indicado la Xunta en una nota de prensa. Además, ha destacado el auge de alumnos extranjeros, con más de 5.000, que representan un 10,76% del total en la FP.

REDUCCIÓN DE TRÁMITES

"La configuración de un sistema integrado prestará especial atención a las labores de información y orientación, de tal forma que las personas que deseen mejorar su formación o cualificación estén acompañadas y asesoradas a la hora de hacerlo. También se deberán simplificar los trámites y procedimientos, de manera que se facilite el ingreso", ha recogido la Xunta.

También se garantizará la innovación que ya se da en otras enseñanzas y la formación de los formadores, así, se busca también avanzar en la alfabetización digital universal, de tal forma que las personas adultas aprendan a desarrollarse mejor con las nuevas herramientas tecnológicas.

Con todo, la ley se desarrollará a través de tres instrumentos. Por un lado, se elaborará una Estrategia gallega de aprendizaje permanente, que recogerá los objetivos y líneas de actuación mediante una oferta "global e integrada" en el conjunto de Galicia.

En ella, se incluirá un nuevo sistema de evaluación y acreditación de competencias básicas, que permitirá acreditar los logros alcanzados y facilitará el acceso a otras formaciones.

Asimismo, se creará una Comisión interdepartamental, que incluirá a todos los agentes que realizan formación y atención a las personas adultas, y actuará cómo receptora de todas las ofertas. Finalmente, el Consejo Gallego de Aprendizaje Permanente de Personas Adultas será el órgano consultivo en el desarrollo de la ley.

APOYO A CENTROS TECNOLÓGICOS

En otro orden de asuntos, el Consello de la Xunta ha informado este lunes de la próxima resolución de la cuarta edición de la convocatoria de fortalecimiento de centros tecnológicos, con la que se apoyará a cuatro entidades para ampliar y mejorar sus infraestructuras de investigación con un presupuesto de seis millones de euros.

Los centros que se beneficiarán de esta línea de ayudas, distribuida en cuatro anualidades hasta 2028, son CETIM (Fundación Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial), CTAG (Fundación para a promoción da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria da Automoción), ITG (Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia) y AIMEN (Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste).