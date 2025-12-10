La Xunta insta al Gobierno a crear una vía "ágil" para acelerar el reconocimiento de títulos para gallegos del exterior

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se ha reunido este miércoles en Madrid con el secretario general de Universidades, Francisco García - XUNTA

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se ha reunido este miércoles en Madrid con el secretario general de Universidades, Francisco García, para instar al Gobierno a

crear una vía "específica y ágil" para acelerar el proceso de reconocimiento de titulaciones universitarias de las personas beneficiarias de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME).

El objetivo, según ha explicado la Xunta, es garantizar el acceso de estas personas a trabajos acordes con su formación. De este modo, el conselleiro ha solicitado un calendario para implantar y revisar este procedimiento alineado con las recomendaciones europeas y nuevas herramientas como la creación de una unidad de coordinación con la Xunta para casos prioritarios.

Así, González ha recordado que la Xunta tiene diseñada una hoja de ruta para "sumar talento" con un eje prioritario en la diáspora gallega dentro de la Estrategia Galicia Retorna 2023-2026 "como complemento a la fuerza laboral interna con la que ya cuenta Galicia", pero ha insistido en que "no puede desarrollarla por completo sin la implicación del Gobierno central en cuestiones que son de su competencia".

En la reunión, el conselleiro también ha exigido una mesa técnica permanente entre Ministerio, comunidades autónomas y universidades, criterios públicos y unificados para la aceleración de expedientes y un seguimiento trimestral de los avances acordados.

En el marco de la vía específica para titulados BEME, ha solicitado un calendario para revisar y actualizar el sistema de homologación, la creación de una unidad de coordinación con la Xunta para casos prioritarios o la participación de las universidades gallegas en un piloto nacional de evaluación ágil.

Con todo, también ha pedido la celebración de un nuevo encuentro de trabajo entre la Xunta y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, para "avanzar de forma conjunta en el diseño y puesta en marcha de soluciones eficaces para esta cuestión prioritaria".

Finalmente, fuentes consultadas por Europa Press han destacado la "buena receptividad" en la reunión para seguir avanzando en el plan expuesto, "aceptando la creación de un grupo de trabajo centrado en los BEME".