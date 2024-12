La Xunta lamenta que las nuevas bonificaciones para la AP-9 no se implantarán hasta "bien entrado el 2025"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha lamentado este miércoles que las nuevas bonificaciones para usuarios recurrentes de la AP-9 anunciadas la semana pasada por el Gobierno central no se implantarán hasta "bien entrado el 2025".

Así ha respondido a una pregunta oral formulada en el pleno del Parlamento gallego por el diputado del PP Roberto Rodríguez, quien ha denunciado que a partir del 1 de enero recorrer la Autopista del Atlántico "costará 27 euros" por el aumento del canon a Audasa y el IPC.

En este contexto, Rodríguez ha criticado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "dijo no a la AP-9, dijo no a la transferencia, no a su gratuidad y no a su rescate". "Pedro Sánchez dijo, por boca de Puente, una vez más, no a Galicia", ha resumido el popular.

La conselleira de Planificación de Infraestruturas ha cuestionado las bonificaciones anunciadas --que forman parte del pacto de investidura que firmaron PSOE y BNG-- porque "ahora parece que sí hay dinero" para ellas, aunque no para el rescate.

Con todo, cree que forma parte de los "anuncios trampas" de un Gobierno central que "trabaja a golpe de titulares" porque, mientras Galicia "sigue pagando peajes" por su principal autopista, estos se eliminan en otras comunidades, "como en Cataluña".

"Seguimos pagando y seguiremos pagando", cree Martínez Allegue, porque "no existe voluntad política" en un Ejecutivo que tiene "total desconocimiento" de las necesidades de Galicia.

Mientras en Madrid "no son capaces de mirar" por los intereses gallegos, ha defendido que la Xunta está "cumpliendo con la ciudadanía" con el rescate, a partir del 1 de enero de 2025, de cuatro autovías de titularidad autonómica que tenían peajes en sombra y que pasarán a ser "de gestión íntegramente pública".