La Xunta lanza ayudas por 1,5 millones para que empresas puedan ser suministradoras en el sector de defensa

Modelo Vamtac de Urovesa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta abre el 13 de febrero ayudas, dotadas con 1,5 millones de euros, para que empresas puedan certificarse como suministradoras en materia de seguridad y defensa en Galicia.

De ello ha informado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en una jornada en Santiago de presentación de estos apoyos a la certificación, que podrán solicitarse hasta el 13 de mayo, con ayudas máximas de 75.000 euros.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes las bases reguladores de esta convocatoria que cuenta con cinco líneas: trámites para la primera inscripción en el Registro de la Dirección General de Armamento y Materiales (DGAM); consultoría para la implantación de un sistema de gestión de la calidad según las normas PECAL/AQAP; homologación del sistema o producto; trámites necesarios ante el CNI para obtener las autorizaciones de seguridad; así como consultoría para participar en convocatorias nacionales o europeas en defensa.

En su intervención, María Jesús Lorenzana ha destacado que se busca "conseguir que este sector en Galicia pueda despuntar".

Apuesta por que empresas de otros sectores --como automoción, metalmecánica o aeronáutica-- se puedan homologar para productos o procesos, incluidas pymes, 'starups' y centros tecnológicos.

Asimismo, señala que estas son las primeras ayudas de una administración en España con este objetivo. Explica que las grandes empresas de armamento exigen proveedores que estén certificados para asegurar la calidad y "respetar la trazabilidad de los componentes".

"INVERTIR EN DESARROLLO ECONÓMICO"

Con este fin, la Xunta ha publicado una guía técnica como documento de apoyo a empresas interesadas y "poner orden" en los requisitos a cumplir.

Todo ello forma parte de la estrategia de defensa puesta en marcha por la Xunta, que cuenta con un presupuesto de 183 millones de euros. Identifica que las empresas gallegas tienen capacidad para aportar el 75% de los componentes de tecnologías y servicios que el sector requiere.

Lorenzana subraya que "invertir en defensa" supone "invertir en desarrollo económico para Galicia". Hay un centenar de empresas en este sector en la comunidad, con puntas de lanza de referentes como Urovesa o Navantia.