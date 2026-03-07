La Xunta lanza la plataforma digital 'Presentes' con 2.000 mujeres inscritas para visibilizar el talento femenino

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por varios membros do Goberno galego, preside o Acto Institucional con motivo da celebración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Palexco (A Coruña), 07/03/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha lanzado, con motivo del 8M, la plataforma digital 'Presentes' que ya cuenta con 2.000 mujeres inscritas para visibilizar el talento femenino.

En esta plataforma se puede encontrar a miles de mujeres profesionales, como la productora Emma Lustres o la experta en IA Alba Meijide, como voces acreditadas para participar como relatoras en conferencias, mesas redondas, entrevistas o cualquier tipo de evento del campo profesional, académico o cultural.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido el encargado de presentar en A Coruña esta plataforma en un acto institucional del Gobierno gallego por el Día de la Mujer, en donde ha estado acompañado por varios de sus conselleiros. Allí ha explicado que se ha contado con un centenar de entidades para identificar estos perfiles.

"Ser referentes para los niños y niñas también significa que, desde el principio, crezcan en la igualdad real y no se dejen influir por estereotipos o comportamientos machistas, por lo que si queremos evitar desigualdades en el futuro, ser mujeres referentes en el presente los va a ayudar muchísimo", valora.

Subraya que esta iniciativa busca "dar visibilidad a expertas de todas las áreas para que protagonicen el espacio público". Rueda resalta que "un día que como este también es Galicia Calidade" porque esta marca "se construye con muchísimas cosas y es sobre todo la sociedad que se quiera hacer entre todos".

Tras dejar claro que la igualdad se construye los 365 días del año, el titular del Gobierno gallego ha destacado 29 millones este año para políticas de igualdad, con medidas orientadas a la conciliación y al emprendimiento femenino.