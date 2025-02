La Xunta llega al CPFF con la reivindicación de renovar la financiación y el rechazo al "señuelo" de la condonación

Facenda censura que en la orden del día no esté prevista abordar la financiación autonómica y sí la quita "que interesa a los socios de Sánchez pero no a Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta afronta el consejo de política fiscal y financiera (CPFF) previsto para este miércoles 26 (16,00 horas, Ministerio de Hacienda) con la principal reivindicación de una revisión del sistema que tenga en cuenta el sobrecoste que implican para la comunidad gallega factores como la dispersión poblacional y el envejecimiento. En concreto, demanda unos 500 millones más del Estado.

Sin embargo, fuentes de la Consellería de Facenda explican a Europa Press que en la convocatoria, recibida a mediodía del pasado viernes, no está previsto abordar la renovación del sistema de financiación autonómica. Lamenta que suceda esto y "sí se vaya a tratar la quita de la deuda, que interesa a los socios de Sánchez pero no a Galicia, que no tiene un problema de deuda porque es una de las comunidades menos endeudadas".

Y es que el Gobierno gallego exhibe su rechazo a la condonación de la deuda, que entiende como un "señuelo" del Ejecutivo central para aprobar la financiación singular comprometida para Cataluña.

Tanto el presidente gallego, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, llevan semanas pidiendo hablar en este órgano "de lo que realmente importa", que para el PP de Galicia es "un nuevo modelo de financiación". Aseguran que la condonación de la deuda, a Galicia, le supone "un ahorro mínimo" e incluso "un negocio ruinoso".

Con esto se refieren a que condonar la deuda implica traspasarla al Estado y al hecho de que el dato de Galicia es inferior al de otras comunidades autónomas.

En todo caso, la Xunta asume que Galicia es "receptora de la bolsa común" y avisa de que "renunciar a eso sería perder 2.000 millones", según sus cálculos.

De ahí el rechazo al cupo catalán. "Lo que sabemos, trasladado a un modelo gallego, supondría recibir de repente 2.000 millones de euros menos. Defender eso no tiene ni pies ni cabeza y también retrata bastante bien a los que siguen diciendo que eso es conveniente", sostuvo Rueda en una intervención pública a principios de febrero.

900 MILLONES DE SOBRECOSTE

A mediados de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que reuniría este foro en el mes de enero. Concluido ese plazo, el Ministerio de Hacienda trasladó su intención de celebrar el CPFF el 26 de febrero.

Días después del compromiso de Sánchez, el conselleiro de Facenda envió una carta a la ministra, María Jesús Montero, para recordarle cuáles son las prioridades de Galicia, entre ellas la inclusión en el CPFF de un punto concreto para abordar la revisión del sistema de financiación autonómica.

Entre estas prioridades figura en un puesto principal la reclamación de "los alrededor de 500 millones" que Galicia reivindica en el marco de una mejora del actual modelo de financiación autonómica.

En concreto, la Xunta calcula que factores como la dispersión y el envejecimiento suponen para Galicia un sobrecoste de financiar los servicios públicos de unos 900 millones, de los que 400 ya estarían cubiertos con la financiación actual.

En este contexto, la semana pasada, los representantes de hacienda de las comunidades autónomas del PP exigieron al Gobierno una "propuesta integral" para reformar el sistema de financiación autonómica y criticaron que el comité técnico de expertos para la evaluación de la financiación se haya reunido "única y exclusivamente" para el debate de uno de los criterios que forman parte de la reforma del sistema, la población ajustada.

A su entender, deberían hablar antes de aspectos como la actualización de las entregas a cuenta o el fondo de nivelación transitorio.