La Xunta mantiene este sábado la alerta amarilla por calor en el interior de Pontevedra y en Valdeorras

Archivo - Ola de calor en Galicia - ADRIAN IRAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantendrá en la jornada de este sábado la alerta amarilla por altas temperaturas en las zonas del interior de Pontevedra y en Valdeorras.

Así lo ha decidido según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia y en el ámbito del Plan de Actuacións del Gobierno gallego frente a los posibles efectos las altas temperaturas.

En concreto, en el interior de Pontevedra, la alerta amarilla afecta a los ayuntamientos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Mientras, en Valdeorras los municipios afectados son: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por Meteogalicia y por Meteosalud.