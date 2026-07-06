La Xunta no descarta declarar prealerta por sequía y pide un uso prudente de agua

Consello de la Xunta - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado "no descartar" tener que declarar la prealerta por sequía "en algún momento" en las zonas de cuenca en las que es competente el Ejecutivo autonómico, por lo que hace una llamamiento a un uso "racional" y prudente de agua.

A preguntas de la prensa tras el Consello de este lunes, Rueda ha expuesto que Galicia vive unas jornadas de calor "intenso", por lo que pide que las personas más sensibles, como pueda ser gente mayor, siga precauciones.

"Veremos cómo evoluciona el tiempo en estos días", ha afirmado, puesto que no se prevén precipitaciones próximamente.

Pese a que en los últimos días han tenido lugar algunos incendios forestales, Rueda expresa que son "días relativamente tranquilos" debido a que los medios de extinción "actuaron con mucha diligencia".

Así lo ha asegurado en una jornada de alerta por calor en la comunidad, en la que se prevén más de 40 grados en algunas zonas.