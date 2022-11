La Xunta no tiene registro de "incumplimientos" en la EDAR de Lagares y recuerda que está gestionada por Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha señalado que no tiene registro de "incumplimientos" en los parámetros de vertidos de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Lagares, en Vigo, y que, en todo caso, "es una instalación municipal gestionada por el Ayuntamiento de Vigo".

En respuesta a una petición de Europa Press, hecha después de que un informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la señalase como responsable del 17,6% de las emisiones contaminante de agua en España, la Xunta ha destacado que los datos del estudio "están proporcionados, directamente, por los explotadores de las instalaciones", que en este caso es el Ayuntamiento de Vigo.

De este modo, ha insistido en que "no parten de Augas de Galicia y no están validados por esta entidad". Asimismo, ha añadido que "todo parece indicar" que el estudio "no recoge datos similares para todos los casos" y que, por lo tanto, "no son comparables" y "pueden llevar a conclusiones erróneas".

En esta línea, la Xunta insiste en que, para "poder hacer comparaciones, los datos que se confrontan deben ser homogéneos e incluir los mismos campos" y que, además, "una de las instalaciones de depuración más modernas de España".

Por otro lado, el informe del Miteco, que ha sido difundido por la asociación Arco Iris, indica que la EDAR de Lagares emite cada año 246.151 toneladas contaminantes, lo que la sitúa como la instalación más contaminante de todo el Estado, no solo por encima del resto de depuradoras, sino también de las industrias que también aparecen recogidas en el informe.

Además, los datos que recoge señalan que las emisiones de esta depuradora comprenden el 93,48% de las sustancias dañinas para el agua en la Comunidad gallega. Así, la siguiente entidad más contaminante en Galicia es la EDAR de Bens con 6.893 toneladas al año.