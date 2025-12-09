La Xunta otorga a Jealsa una prórroga excepcional de 75 años para continuar en Boiro (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha autorizado una prórroga excepcional de la concesión que tiene en vigor la conservera Jealse an el puerto de Bodión, en el municipio coruñés de Boiro.

Así se detalló este martes tras la reunión del Consello de la Xunta en la que se señaló que la concesión autorizada amplía su plazo de vigencia hasta los 75 años, el máximo legal permitido, y hará que la industria se mantenga en el lugar hasta 2067.

La ampliación de la concesión autorizada por Portos de Galicia da respuesta a una solicitud de la empresa en el marco de la modificación legal de la Ley de Portos de Galicia que entró en vigor el 1 de enero de 2025 y que permite el tope máximo del plazo de vigencia de las concesiones siempre que la ampliación se acompañe de una inversión proporcionada.

Esta es la primera ampliación que la Xunta concede en estos términos y hace que que queda fijada como nueva fecha de extinción el 3 de junio de 2067.

El Ejecutivo gallego otorgó dicha concesión en base a la justificación por parte de la empresa de los requisitos legales preceptivos: el interés estratégico de la concesión y la inversión proporcional al incremento de plazo.