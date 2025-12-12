Xunta, patronal y sindicatos de la enseñanza concertada sellan el acuerdo para la jubilación parcial de estos docentes

Xunta, patronal y sindicados de la enseñanza concertada sellan el acuerdo para la jubilación parcial de estos docentes - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha sellado este viernes con la patronal de la enseñanza concertada representada por CECE, Escolas Católicas y ACES, así como con los sindicatos FSIE, UGT, CCOO y USO, el acuerdo de prejubilación parcial de los docentes de este sector.

Cabe recordar que este acuerdo, que el conselleiro ha calificado de "justo y pertinente", fue autorizado este lunes por el Consello de la Xunta. En este contexto, el responsable de Educación ha agradecido "el diálogo, la altura de miras y el buen hacer de la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales de la enseñanza".

De este modo, la Xunta ha destacado en una nota de prensa que el documento ha sido suscrito por todas las organizaciones sindicales de la enseñanza concertada --excepto CIG-Ensino y SNEP-- "que aglutinan a más del 90% de la representación del profesorado de estos centros".

Por su parte, consultado por Europa Press, CC.OO. Ensino ha valorado positivamente la firma de este nuevo acuerdo de jubilación parcial con la Consellería, un acuerdo que "supone un avance significativo respecto al anterior, mejorando las condiciones para el profesorado en pago delegado que desee acogerse a esta modalidad".

Sin embargo, el sindicato también ha insistido en que el acuerdo firmado este viernes "no cumple con la totalidad de las exigencias que CC.OO. tenía formuladas para asegurar mejores condiciones para todo el colectivo".

Por otro lado, FSIE se ha mostrado "moderadamente satisfecho" con el acuerdo y ha celebrado que se trata de "un paso importante y un paso muy reclamado por el sindicato", que ha destacado la importancia del relevo generacional.

Aún así, ha compartido su disconformidad porque el acuerdo "deja fuera a un conjunto de compañeros que no van a cumplir las condiciones porque la Consellería puso como exigencia que estos tienen que tener seis años de antigüedad en pago delegado".

UGT ha hecho una valoración positiva respecto al acuerdo, que ha firmado "por responsabilidad, ya que favorece a miles de trabajadores" y ha subrayado que, en caso de no firmarlo, "no se iba a conseguir un acuerdo mejor ni ahora, ni el año que viene, ni nunca". Con todo, también ha señalado que "quedan flecos y no es un acuerdo totalmente redondo porque deja a gente atrás".

PARTICULARIDADES DEL ACUERDO

En concreto, la Xunta ha desgranado que, al amparo de este acuerdo, se facilita la jubilación parcial del personal docente de los centros privados concertados de Galicia, "al tiempo que se favorece la incorporación de otras personas al mercado laboral, dado que será necesario contratar a una persona a jornada completa como relevo por cada situación de jubilación parcial".

En este sentido, ha destacado que el Gobierno gallego asume los gastos salariales y de Seguridad Social derivados del contrato a tiempo parcial de la persona jubilada hasta que tenga derecho a la pensión de jubilación íntegra, "para lo que destinará una partida de más de 8,3 millones de euros para cuatro años".

Así, ha recordado que acogerse a esta posibilidad de jubilación parcial es una decisión voluntaria y los profesores que lo deseen deberán solicitarlo a su centro. El acuerdo establece tres fechas anuales fijas para el inicio efectivo de la jubilación: 1 de enero (1 de febrero en el caso de 2026), 1 de abril y 1 de septiembre, de cada año de vigencia.

REQUISITOS

Podrán beneficiarse los docentes de Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y FP de centros concertados en pago delegado que tengan contrato de trabajo de duración indefinida y jornada completa.

La duración del contrato deber ser de un mínimo de seis años ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la jubilación parcial. El período de tiempo que medie entre la fecha de inicio de la jubilación parcial y la fecha de jubilación total debe ser igual o inferior a dos años.

También se podrán beneficiar de la medida las personas cooperativistas que cumplan dichos requisitos. La jubilación parcial supondrá la reducción de la jornada de esa persona en un 72% (18 horas lectivas semanales) hasta que tenga derecho a la pensión de jubilación o hasta que la relación se extinga por cualquier otra causa.

En la selección del nuevo profesorado tendrá carácter preferente la condición de personal incluido en la bolsa de recolocación creada a través del Acuerdo de 14 de junio de 2023 firmado entre la Consellería de Educación y las organizaciones empresariales y sindicales de la enseñanza privada concertada de Galicia.