La Xunta permitirá impartir ciencias en gallego si se mantiene el equilibrio, tras un pacto entre PP, PSdeG y DO

Imagen de un aula. Foto de archivo. - GENERALITAT VALENCIANA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP, PSdeG y Democracia Ourensana (DO) han alcanzado un acuerdo en materia lingüística en el Parlamento que permitirá cambiar el decreto del gallego en la enseñanza aprobado bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo y levantar el veto a impartir en la lengua propia de la comunidad las materias científicas. Eso sí, se mantiene que debe pervivir un equilibrio idiomático del 50% en las materias no lingüísticas.

Así lo recoge el texto acordado en el diálogo abierto en la Cámara autonómica entre las tres formaciones --en el que el BNG declinó participar desde el principio--.

La principal novedad será que, frente al veto existente en el decreto en vigor, se abrirá la posibilidad a los centros de permutar y dar en gallego las asignaturas de Matemáticas, Tecnologías, y Física y Química; siempre que Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología se impartan en castellano.